24 ottobre 2025

Rezzo celebra la tradizione con la Festa delle Babacce, assessore Lombardi: "Zucche, sapori e spettacoli per tutta la famiglia"

Sabato 25 ottobre al parco La Pagoda, appuntamento con gli Eventi Autentici Liguri: protagonista la cultura locale sostenuta da Regione Liguria

“L'appuntamento di questa settimana degli Eventi Autentici Liguri in Provincia di Imperia è la Festa delle Babacce di Rezzo, manifestazione cofinanziata grazie ai due bandi promossi da Regione Liguria per un totale complessivo di circa 500 mila euro in favore di Comuni e Pro Loco”, afferma l'assessore al Turismo Luca Lombardi. Nel dettaglio, a partire dalle 18.30 di sabato 25 ottobre, presso il parco La Pagoda di Rezzo avrà luogo un percorso culinario con spettacoli, musica e intrattenimento per grandi e piccoli con protagoniste le babacce, ovvero, le zucche intagliate.

