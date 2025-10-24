Bordighera, lavori per l’infilaggio cavi dal 27 ottobre al 14 novembre: divieti di sosta e senso unico alternato

Per consentire lavori di apertura pozzetti per infilaggio cavo a cura di una ditta privata, dal 27 ottobre al 14 novembre 2025, dalle ore 9.00 alle 18.00 (escluso sabato e domenica), a Bordighera, nei tratti interessati dagli interventi in via Romana angolo via Gioberti, via G. Rossi, via A. Moro, via G. Cesare, via degli Amici, via Aurelia sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in corrispondenza dei punti d’intervento e sarà istituito il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri, nelle vie interessate ove si rendesse necessario.