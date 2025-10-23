Maltempo in Liguria, chiusura anticipata alle 15 per il Ponente: raffiche, mareggiata e rischio allagamenti

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL) ha comunicato un aggiornamento sull’allerta meteo in corso, con una riduzione graduale dei livelli di attenzione nel pomeriggio di oggi. Le ultime valutazioni del Centro Meteo Arpal confermano infatti una lenta attenuazione dei fenomeni più intensi, anche se la situazione resta ancora delicata in alcune aree della regione, in particolare sul Levante ligure.

Le nuove tempistiche dell’allerta

Zone A e D (Ponente): l’allerta gialla chiuderà anticipatamente alle 15

Zona B (Centro): allerta arancione fino alle 15, poi gialla fino alle 17

Zona C (Levante): chiusura dell’allerta arancione alle 18, poi gialla fino alle 19; sui bacini grandi l’allerta proseguirà fino alle 20

Zona E (versanti padani di levante): arancione fino alle 18, poi gialla fino alle 19.

La situazione meteorologica

Nelle ultime ore una struttura temporalesca lineare, disposta da sud-ovest verso nord-est, ha interessato il Mar Ligure, spostandosi lentamente verso la costa del Tigullio e l’entroterra. Le precipitazioni sono state forti, localmente molto forti, con cumulate significative nel Levante mentre decisamente inferiori sulla nostra provincia.

Le previsioni per le prossime ore

Dalla mattinata, la confluenza di venti meridionali caldi e umidi ha favorito la formazione della linea temporalesca quasi stazionaria sul mare.

Nelle prossime ore si prevede: rinforzo del libeccio sul Levante mentre l'ingresso di venti settentrionali sul settore centrale contribuiranno a seccare l’atmosfera e favorire la cessazione delle precipitazioni.

Fenomeni associati

Oltre ai temporali forti e organizzati, si segnalano:

raffiche di vento molto intense, con punte di 120 km/h a Casoni di Suvero e 80 km/h a Borzonasca;

una mareggiata con onda lunga e penetrante, che persisterà fino a domani su gran parte della costa ligure.

sabato è prevista una mareggiata residua sul Levante, con mare ancora mosso sul centro e Ponente. Possibili anche grandinate e trombe marine.



