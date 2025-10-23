Sanremo: rigenerazione urbana, affidati all'impresa Lombardo i lavori per la riqualificazione dei Giardini della Foce

Il Comune di Sanremo ha affidato ufficialmente i lavori del lotto 2 dell’intervento di riqualificazione dei Giardini della Foce, parte del più ampio progetto di rigenerazione delle aree pubbliche Sud/Est della città e di Piazza Colombo, finanziato con contributo del Fondo Strategico Regionale. Con la determina dirigenziale del 5 settembre scorso, il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni ha disposto l’affidamento diretto all’impresa Lombardo SAS di Sanremo, per un importo complessivo di 46.568,05 euro.

L’intervento riguarda opere edili e sistemazioni nel comparto dei Giardini Foce, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità e la sicurezza dell’area verde, dopo i precedenti lavori di rifacimento della pavimentazione antitrauma e la riqualificazione del parco giochi. Responsabile del procedimento è l’architetto Giulia Barone, mentre la direzione dei lavori e la regolarità amministrativa sono state attestate dall’ingegnere Danilo Burastero, dirigente del settore.

Il progetto complessivo di rigenerazione urbana (suddiviso in tre lotti per un importo totale di 500 mila euro) prevede anche interventi in Piazza Colombo e nelle aree limitrofe della zona Sud/Est, con lavori di sistemazione urbana, opere a verde e nuovi elementi di arredo pubblico. La determina conferma la piena copertura finanziaria dell’intervento all’interno del bilancio comunale 2025-2027.