“Percorsi di salute e diabete”: lunedì 27 ottobre ad Imperia si parlerà del piede diabetico

Lunedì 27 ottobre torna l'appuntamento con l'iniziativa targata Asl 1 - Centro Endocrino Metabolico e Associazione Diabete Giovanile Ponente Aps dal titolo “Percorsi di salute e diabete”.
Quarto evento degli otto incontri formativi in programma fino a dicembre, che metteranno al centro, con l'ausilio di specialisti, tutti i temi dedicati al mondo del diabete.
Pertanto presso il Palasalute di Imperia di via Acquarone al piano terra della Casa della Comunità, dalle 14.30 alle 16.30 di lunedì 27 ottobre, si terrà la conferenza con relatore il Dott. Alberto Agliarolo, responsabile del centro Endocrino Metabolico di Asl1 su Diabetologia-piede diabetico DM2.