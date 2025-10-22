Regione Liguria, l'assessore Marco Scajola a Torino per gli Stati Generali della casa di Forza Italia: "Semplificare per abitare"

L’assessore alle Politiche abitative della Regione Liguria, nonché coordinatore vicario della Commissione Edilizia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Marco Scajola relazionerà, sabato 25 ottobre, agli “Stati Generali della Casa – Semplificare per abitare” di Forza Italia.

L’evento nazionale dedicato ai temi dell’abitare, della rigenerazione urbana e della semplificazione normativa nel settore edilizio, si svolgerà a partire dalle ore 9.30 presso il teatro Carignano di Torino.

L’assessore Scajola interverrà nel primo panel della giornata, dal titolo “Un piano casa per l’Italia”. Un tema da sempre al centro delle politiche di Forza Italia: la dignità della persona che passa anche attraverso il diritto ad avere una casa sicura, decorosa e accessibile.

In questa prospettiva si inserisce il progetto di Begato a Genova, simbolo di una nuova stagione per l’edilizia residenziale pubblica, capace di unire sostenibilità, inclusione e qualità dell’abitare. Un modello che dimostra come sia possibile coniugare visione politica e concretezza amministrativa, restituendo valore ai territori e alle comunità.

Quest’ultimo è infatti preso ad esempio come modello a livello italiano di un nuovo modo di concepire l’edilizia residenziale pubblica: sostenibile, inclusiva e attenta alla qualità dell’abitare.

L’evento, che prenderà il via alle 9.30, vedrà la partecipazione di numerosi rappresentanti politici, delle associazioni di categoria, del mondo sindacale e accademico. A trarre le conclusioni della giornata di lavori sarà il Vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia.