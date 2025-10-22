 / Eventi

Eventi | 22 ottobre 2025, 10:45

Tour Monet, un viaggio nell’arte tra le bellezze di Bordighera

Sabato 25 ottobre alle ore 10.30 da Villa Pompeo Mariani parte l’itinerario dedicato al maestro dell’Impressionismo

Sabato 25 ottobre alle ore 10.30, dalla suggestiva cornice di Villa Pompeo Mariani a Bordighera, prenderà il via il Tour Monet, un’esperienza culturale pensata per gli amanti dell’arte e della bellezza paesaggistica.

Il percorso, dedicato al celebre pittore Claude Monet, si snoderà tra i luoghi che hanno ispirato alcune delle sue opere più luminose e vibranti, offrendo ai partecipanti l’occasione di immergersi nella magia dell’Impressionismo direttamente sul territorio che lo ha affascinato.

Villa Pompeo Mariani, con la sua storia e il suo giardino affacciato sul mare, rappresenta il punto di partenza ideale per questo viaggio artistico. Da qui, il gruppo sarà guidato attraverso scorci panoramici, angoli nascosti e atmosfere che evocano le stesse emozioni che Monet seppe tradurre in colore e luce. Il tour è aperto a tutti, con un costo di partecipazione di 7 euro a persona.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 347 2364922. 

L’iniziativa promette di essere un’occasione unica per riscoprire Bordighera attraverso gli occhi di uno dei più grandi maestri della pittura moderna.

