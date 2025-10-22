Tour Monet, un viaggio nell’arte tra le bellezze di Bordighera

Sabato 25 ottobre alle ore 10.30, dalla suggestiva cornice di Villa Pompeo Mariani a Bordighera, prenderà il via il Tour Monet, un’esperienza culturale pensata per gli amanti dell’arte e della bellezza paesaggistica.

Il percorso, dedicato al celebre pittore Claude Monet, si snoderà tra i luoghi che hanno ispirato alcune delle sue opere più luminose e vibranti, offrendo ai partecipanti l’occasione di immergersi nella magia dell’Impressionismo direttamente sul territorio che lo ha affascinato.

Villa Pompeo Mariani, con la sua storia e il suo giardino affacciato sul mare, rappresenta il punto di partenza ideale per questo viaggio artistico. Da qui, il gruppo sarà guidato attraverso scorci panoramici, angoli nascosti e atmosfere che evocano le stesse emozioni che Monet seppe tradurre in colore e luce. Il tour è aperto a tutti, con un costo di partecipazione di 7 euro a persona.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 347 2364922.

L’iniziativa promette di essere un’occasione unica per riscoprire Bordighera attraverso gli occhi di uno dei più grandi maestri della pittura moderna.