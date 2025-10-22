Sanremo si prepara alla “Urban Downhill”: sabato le prove e domenica la gara, le modifiche alla viabilità

Sanremo si trasforma, per un fine settimana, nella capitale dell’adrenalina su due ruote. Sabato 25 e domenica 26 torna la spettacolare “Sanremo Urban Downhill”, la gara ciclistica che porta i biker a sfrecciare tra i vicoli, le scalinate e le piazze del centro storico. Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, la polizia municipale ha emanato un'ordinanza che introduce una serie di divieti di sosta e transito in diverse zone della città, che interessaranno principalmente la zona della Pigna, le vie del centro storico e aree limitrofe.

A partire da giovedì 24 ottobre, scatteranno i primi divieti:

- Piazza Muccioli sarà chiusa completamente al transito e alla sosta dalle 14 di venerdì fino alla conclusione della gara, prevista per la sera di domenica 26.

- In piazza Eroi Sanremesi, davanti ai civici dal 27 al 31, scatterà il divieto di sosta già dalla mezzanotte di giovedì, area che verrà riservata ai mezzi tecnici dell’organizzazione.

- Divieti di sosta anche in via Marsaglia, piazza Castello, via Tapoletti, piazza Cassini e piazza Nota a partire dalle 00.00 di venerdì fino alle 18 di domenica.

Nei giorni di gara, invece, saranno previste chiusure totali al transito veicolare e pedonale in più punti del percorso — da strada San Romolo ai giardini Regina Elena, fino a piazza Muccioli. Gli orari da segnare in rosso sono:

- Sabato: 9.45–12.15 e 14.45–16.45

- Domenica: 9.15–12.45 e 15–16.15

Durante queste fasce orarie, nessun veicolo o pedone potrà circolare, salvo i mezzi di emergenza. I residenti potranno comunque spostarsi, ma solo seguendo le indicazioni del personale dell’organizzazione, facilmente riconoscibile grazie alle pettorine.

Sono 60 collaboratori dell’organizzazione e saranno presenti tre ambulanze e due medici. Il percorso è di 1.850 metri con 160 di dislivello. Sarà presente anche la Event Car Red Bull.