Bordighera, al CAI la presentazione del nuovo libro di Dario Daniele sul Monte Athos

Venerdì 24 ottobre presso la sede del CAI di Bordighera (corso Europa 40), alle ore 21,00, ci sarà la presentazione del nuovo libro dello scrittore Dario Daniele sui segreti del Monte Athos.



"Daniele - si spiega nel comunicato - presenterà al pubblico uno speciale itinerario foto/video con straordinarie immagini originali della Montagna più Sacra d’Europa (patrimonio mondiale dell’Unesco dal 1988): monasteri bizantini medievali, eremi ed eremiti perduti tra le rocce, spiritualità, natura e arte. Ricordiamo che da secoli il Monte Athos (alto 2033 metri) e l’intera sua penisola costituiscono una vera e propria repubblica monastica che, presieduta e governata da monaci ortodossi, gode di una speciale autonomia amministrativa, garantita dalla Costituzione greca sulla base di antichi trattati. Non esistono città e gli unici residenti sono circa 1500 monaci, divisi tra monasteri, rifugi isolati dette skite ed eremi situati in grotte o costruiti tra le rocce a strapiombo sul mare. È un angolo magico, dove la preghiera e la contemplazione hanno modellato il paesaggio e la sua storia. Spingersi fino a qui, dove il tempo sembra scorrere con un ritmo diverso da oltre mille anni, significa intraprendere un viaggio non solo geografico, ma anche spirituale".