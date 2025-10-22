Il vicesindaco di Sanremo Fulvio Fellegara e il sindaco di Camporosso Davide Gibelli festeggiano i 100 anni di Francesca (Foto)

Questo pomeriggio il vicesindaco di Sanremo Fulvio Fellegara si è recato a Casa Serena per portare gli auguri del sindaco Alessandro Mager e dell’amministrazione comunale alla signora Francesca Peritore in occasione del suo centesimo compleanno. Presente anche Davide Gibelli, sindaco di Camporosso, comune dove ha sempre vissuto.

Una festa trascorsa in allegria, circondata dall’affetto di tutto il personale della struttura, degli ospiti e della sua numerosa famiglia. La signora Francesca ha infatti tre figli Linda, Claudio e Laura, sei nipoti e cinque pronipoti.

“Una giornata particolare che abbiamo condiviso con gioia insieme a Francesca e alla sua famiglia – racconta il vicesindaco Fulvio Fellegara – Il compimento di 100 anni è un traguardo importante e merita di essere festeggiato con il calore delle persone care. Lo spirito della signora Francesca ci ha poi coinvolto tutti, regalandoci delle vere emozioni”.