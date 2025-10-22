Sanremo, ultimi giorni per partecipare al 12° “Memorial Pavan”: scadenza fissata al 26 ottobre

Mancano ormai solo più 4 giorni alla chiusura della dodicesima edizione del Concorso Fotografico Nazionale "Memorial Pavan" - Città di Sanremo, appuntamento fisso, nella Riviera dei Fiori, per la fotografia amatoriale di qualità. Termine ultimo invio opere, domenica 26 ottobre 2025.

Anche quest'anno il "Memorial Pavan" ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Sanremo e della UIF (Unione Italiana Fotoamatori). Non poteva mancare il prezioso sostegno dei seguenti partners: Laowa Italia, Photocity, Best Western Hotel Nazionale di Sanremo, Foto Video Renata, Olio Roi, Quintessenza Restaurant, Pane di Triora e BB Dolciaria che permettono di mettere a disposizione della giuria numerosi premi tra cui interessantissimi buoni acquisto.

I temi proposti in questa nuova edizione, tutti con valenza nazionale e valevoli per la statistica UIF saranno i seguenti:

- Tema Libero Colore

- Tema Libero B&N

- Tema Obbligato ‘Il Regno Vegetale e dei Funghi"

Con il tema obbligato l'organizzazione vuole in particolare rendere omaggio a due importanti personalità nell’ambito botanico, che la Città di Sanremo quest’anno commemora. Mario Calvino (padre del noto scrittore Italo Calvino) pioniere della floricoltura, agronomo e ricercatore di fama internazionale, di cui ricorrono i 150 anni dalla nascita. E Libero Guglielmi (allievo di Mario Calvino) noto anche con lo pseudonimo di Libereso, importante botanico italiano, con esperienza internazionale, naturalista, scrittore, disegnatore e autore di articoli e saggi dedicati alla natura e alle piante, di cui ricorrono i 100 anni dalla nascita.

Il concorso è aperto a tutti e saranno accettate le foto realizzate con qualsiasi strumento di ripresa. Come sempre una particolare attenzione sarà riservata ai giovani, con la partecipazione gratuita per gli Under 18 e premi dedicati per Under 18 e Under 30. Ci sarà tempo sino a domenica 26 ottobre 2025 per inviare le opere e partecipare al 12° "Memorial Pavan".

Tutte le informazioni dell'evento possono trovarsi sulla pagina ufficiale facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057090954490 o sul nuovissimo sito ufficiale https://www.concorsofotograficomemorialpavan.it