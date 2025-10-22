Badalucco: il comune autorizza il subappalto per l’area servizi del futuro Museo Archeologico Ligure “Mary Crowfoot”

Prosegue il percorso di realizzazione dell’importante progetto comunale di riqualificazione urbana legato alla “Creazione di un’area servizi a supporto dei poli turistico-culturali comunali e del nascente Museo Archeologico Ligure Mary Crowfoot”. Con la determinazione n. 457 del 20 ottobre 2025, il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, architetto Eliana Binon, ha autorizzato la ditta appaltatrice Zanotto Marco S.r.l. di Sanremo ad affidare in subappalto alcune lavorazioni specialistiche alla MIDO S.a.s. di Dessouki Ibrahim Taha Mohamed.

L’intervento in questione riguarda l’esecuzione degli intonaci armati interni ed esterni, per un importo complessivo di 6.500 euro, comprensivo degli oneri per la sicurezza (125 euro) ed esclusa IVA. La documentazione allegata – comprensiva di contratto di subappalto, visura camerale, DURC, dichiarazioni e Piano Operativo di Sicurezza – è risultata regolare e conforme alle normative vigenti. Il progetto complessivo, del valore di 249.892,47 euro, è finanziato in gran parte dalla Regione Liguria tramite il Fondo Strategico Regionale (L.R. 34/2016), con un contributo pari a 224.903,22 euro, e cofinanziato con fondi comunali per ulteriori 24.989,25 euro.

I lavori, aggiudicati nel 2024 alla ditta Zanotto Marco S.r.l., comprendono opere edili e impiantistiche finalizzate alla realizzazione di un’area attrezzata che fungerà da punto di supporto ai poli turistico-culturali del territorio e al nuovo museo dedicato alla celebre archeologa britannica Mary Crowfoot, figura legata agli studi sulla cultura ligure antica.

Dopo una sospensione temporanea dei lavori nel marzo 2025 dovuta a problematiche logistiche e autorizzative, il cantiere è stato riaperto il 22 settembre 2025. La Direzione dei lavori è affidata all’architetto Carla Delmastro, mentre la parte impiantistica è seguita dal perito industriale Andrea Cacciatore.

Con questa nuova autorizzazione, il Comune di Badalucco conferma la piena regolarità amministrativa dell’iter esecutivo e prosegue nel percorso di valorizzazione del proprio patrimonio culturale e urbano, in linea con le politiche regionali di rigenerazione e rilancio turistico del Ponente ligure.