Sanremo: movimenti civici a confronto in questi giorni, Forum ha ospitato l'assessore regionale Marco Scajola (Foto)

E’ sicuramente un momento di confronto per le associazioni civiche di Sanremo, che formano la maggioranza in comune a sostegno del sindaco, Alessandro Mager. Dopo l’incontro di Anima e quello di ‘Sanremo al Centro’ (arrivato dopo il vertice tra Alberto Biancheri ed il primo cittadino matuziano), è stata la volta di Forum, che ha riunito una sessantina di persone al ristorante del Villaggio dei Fiori.

Una serata speciale, legata al consueto incontro conviviale dedicato allo sviluppo del territorio, ai trasporti e agli interventi di rigenerazione urbana. Ospite d’onore e relatore della serata l'assessore regionale Marco Scajola, che ha illustrato ai presenti le deleghe di competenza affidategli dal presidente Bucci e la sua attività sul territorio sanremese e sulla Liguria.

Tra i presenti anche il presidente del Cda della Casinò Spa, Giuseppe Di Meco, il sindaco di Santo Stefano al Mare, Marcello Pallini, i consiglieri comunali di Sanremo Patrizia Badino (Forza Italia) e Titti Bellini (da poco passato tra gli 'azzurri'), ma anche Francesco Ghilardi e Giovanni Rodà, legati alle ultime elezioni alla candidatura di Gianni Rolando. La serata è stata organizzata dalla presidente Ebe Malagoli, insieme al direttivo di Forum ed al capogruppo in consiglio comunale Luigi Marino con la consigliera AnnaRoberta Di Meco.

Forum, nella serata di ieri, ha evidenziato il peso dell'associazione anche tra gli stakeholder della città e la vicinanza di amministratori locali e regionali.