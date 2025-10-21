Un viaggio nel tempo sui binari liguri: domenica il treno storico Genova Brignole–Ventimiglia celebra i 100 anni del Dopolavoro Ferroviario

Domenica 26 ottobre 2025 la Liguria si trasformerà in un museo viaggiante su rotaia. Su iniziativa dell’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola, partirà infatti da Genova Brignole il “Treno storico Genova Brignole–Ventimiglia”, organizzato in occasione del centenario della fondazione dell’Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario. L’evento, promosso da Regione Liguria, nasce dalla collaborazione tra Trenitalia, Fondazione FS Italiane, FS Treni Turistici, RFI, Dopolavoro Ferroviario di Ventimiglia, Museo Nazionale dei Trasporti di Taggia, Comune di Taggia e Comune di Ventimiglia.

“Come Regione Liguria abbiamo accolto con piacere la richiesta del Dopolavoro ferroviario di Ventimiglia di organizzare questo treno storico – spiega l’assessore Marco Scajola –. L’obiettivo è duplice: da un lato celebrare i 100 anni di un’importante realtà associativa, dall’altro offrire a cittadini e turisti la possibilità di riscoprire il fascino del viaggio su rotaia tra Genova e la città di confine. Si tratta di un’occasione che unisce mobilità, turismo e cultura, valorizzando il territorio e la memoria ferroviaria italiana”.

Il treno storico partirà da Genova Brignole alle ore 8:30 per arrivare a Ventimiglia alle 12:39, attraversando le suggestive località della riviera ligure di ponente. Durante il viaggio, il convoglio effettuerà fermate intermedie nelle seguenti stazioni:

Genova Piazza Principe (8:42)

Savona (9:41)

Finale Ligure (9:54)

Loano (10:02)

Albenga (10:11)

Alassio (10:22)

Imperia (10:36)

Taggia Arma (10:46 – sosta prolungata fino alle 12:14)

Sanremo (12:20)

Bordighera (12:28)

Da Genova Piazza Principe a Imperia saranno ammessi solo viaggiatori in salita, per garantire la piena fruizione delle esperienze culturali previste lungo il percorso.

La sosta a Taggia Arma, cuore dell’esperienza, sarà dedicata alla scoperta delle eccellenze locali. I viaggiatori potranno visitare il Museo Nazionale dei Trasporti, ascoltare l’esibizione della banda musicale “Pasquale Anfossi” e ammirare gli abiti storici del borgo, presentati dal Comitato Festeggiamenti di San Benedetto. Un’occasione unica per immergersi nella cultura ligure e nelle tradizioni ferroviarie italiane. All’arrivo a Ventimiglia, previsto per le 12:39, si terranno i saluti istituzionali alla presenza dell’assessore Scajola, delle autorità locali e dei rappresentanti ferroviari. L’accoglienza sarà animata dai figuranti dell’Agosto Medievale, che indosseranno costumi tipici della rievocazione storica ventimigliese. La giornata proseguirà con un pranzo conviviale organizzato dall’Associazione Dopolavoro Ferroviario di Ventimiglia, dedicato a soci, viaggiatori e appassionati.

Il treno storico ripartirà da Ventimiglia alle ore 15:42 per fare ritorno a Genova Brignole alle 18:34 , con fermate a:

Bordighera (15:48)

Sanremo (15:58)

Taggia Arma (16:05)

Imperia (16:19)

Alassio (16:36)

Albenga (16:44)

Loano (17:11)

Finale Ligure (17:32)

Savona (17:46)

Genova Piazza Principe (18:24)

Nel viaggio di ritorno, da Imperia a Genova Piazza Principe saranno ammessi solo viaggiatori in discesa.

Il “Treno storico Genova Brignole–Ventimiglia” non è solo una celebrazione dei 100 anni del Dopolavoro Ferroviario, ma anche un viaggio nella memoria collettiva, un modo per riscoprire il valore sociale e culturale del treno. Un’iniziativa che unisce passato e presente, promuovendo il turismo esperienziale su rotaia e confermando l’impegno della Regione Liguria nel valorizzare la mobilità sostenibile e il patrimonio ferroviario italiano.