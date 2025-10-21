Sanremo, tre pomeriggi dedicati all’uncinetto: all’Over Senior Residence arrivano i laboratori creativi “Uncinettiamo Insieme”

A Sanremo la creatività si intreccia con la socialità. L’Over Senior Residence di Sanremo, in Via Anselmi 3, lancia un ciclo di tre incontri gratuiti dedicati all’uncinetto, aperti non solo agli ospiti della residenza ma a tutta la cittadinanza. Il progetto, dal titolo “Uncinettiamo Insieme”, nasce per promuovere manualità, condivisione e benessere intergenerazionale.

Date degli incontri di uncinetto a Sanremo

I laboratori si terranno sempre alle ore 16:00, nei seguenti giorni:

· Venerdì 24 ottobre

· Venerdì 14 novembre

· Venerdì 5 dicembre

Ogni appuntamento prevede un pomeriggio tra fili, gomitoli e dolci merende, guidati da Deborah, titolare della merceria e sartoria creativa “LeIdeeBs Factory”.

Laboratori aperti a tutti: principianti ed esperti

I corsi sono pensati:

· Per chi vuole imparare l’uncinetto da zero

· Per chi già conosce questa arte e desidera condividere idee e tecniche

· Per chi cerca un’occasione per socializzare e trascorrere del tempo in un ambiente accogliente

Perché partecipare ai laboratori di uncinetto a Sanremo

✔ Attività creativa e antistress

✔ Momento di socialità intergenerazionale

✔ Accesso gratuito su iscrizione

✔ Merenda offerta a tutti i partecipanti

✔ Ambiente protetto e accogliente dell’Over Senior Residence

Cos’è l’Over Senior Residence di Sanremo

L’Over Senior Residence non è una casa di riposo, ma una residenza per anziani autosufficienti che offre appartamenti privati, attività come l’Over Club, eventi aperti al territorio e servizi pensati per vivere la terza età in compagnia, senza pensieri. Tra le numerose iniziative, i laboratori di uncinetto rappresentano un ponte tra la struttura e la comunità locale.

Come iscriversi

�� Dove: Over Senior Residence – Via Anselmi 3, Sanremo

�� Iscrizione gratuita: 0184 1952505

Posti limitati, è richiesta la prenotazione.

Porta con te solo la voglia di creare… al resto pensiamo noi!