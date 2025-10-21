 / Eventi

Eventi | 21 ottobre 2025, 07:26

Sanremo, Confesercenti propone di intitolare una via ad Amilcare Rambaldi: “Un omaggio doveroso al padre del Premio Tenco”

L’iniziativa si inserisce nel trentesimo anniversario della scomparsa di Rambaldi e si unisce all’appello lanciato dal Club Tenco

Sanremo, Confesercenti propone di intitolare una via ad Amilcare Rambaldi: “Un omaggio doveroso al padre del Premio Tenco”

In occasione dei 50 anni del Premio Tenco, Confesercenti Sanremo ha avanzato una proposta ufficiale al Comune per intitolare una via o una piazza ad Amilcare Rambaldi, figura di spicco della cultura cittadina e ideatore del celebre “Club Tenco”.

“Riteniamo doveroso – dichiara Domenico Alessi, presidente cittadino di Confesercenti – che il Comune di Sanremo omaggi in maniera particolare l’importanza storica e internazionale di Amilcare Rambaldi. Abbiamo depositato una proposta per intitolargli una via o una piazza, uno spazio dove poter far risuonare la musica che tanto amava e che ha contribuito a diffondere il nome di Sanremo nel mondo”.

L’iniziativa si inserisce nel trentesimo anniversario della scomparsa di Rambaldi e si unisce all’appello lanciato dal Club Tenco. Confesercenti auspica che la commissione toponomastica comunale e successivamente il Comune accolgano e attuino la proposta, “lasciando così un segno indelebile e tangibile anche per le prossime generazioni”.

“Sanremo – conclude Alessi – ha bisogno di riferimenti certi per raccontare la storia di chi ha contribuito a renderla la capitale della musica italiana e famosa in tutto il mondo”.

Carlo Alessi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium