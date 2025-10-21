 / Eventi

Sanremo: Confartigianato Imperia organizza un corso di formazione dedicato alla protezione contro le scariche atmosferiche

Appuntamento per mercoledì 22 ottobre, dalle 17.30 alle 22.00 presso la sede di Corso Nazario Sauro 36

La Confartigianato di Imperia ha organizzato domani, mercoledì 22 ottobre, dalle 17.30 alle 22.00 presso la sede di Corso Nazario Sauro 36 a Sanremo, il corso di formazione DEHNacademy Basic dedicato alla protezione contro le scariche atmosferiche e le sovratensioni, con approfondimenti sulla Norma CEI EN 62305.

L’iniziativa, rivolta a professionisti e operatori del settore, affronterà tematiche tecniche legate alla sicurezza elettrica, all’installazione corretta degli SPD e alle nuove tecnologie per la protezione degli impianti.

Il corso è accreditato ai fini della Formazione Continua dei Periti Industriali e riconosce 4 CFP ai partecipanti registrati.

Per informazioni e iscrizioni: 389 9588821.

