Grande successo per il Bordighera Dog Show: una giornata “niente male” tra sole, amicizia e solidarietà

Un’edizione da ricordare quella del Bordighera Dog Show, che domenica 5 ottobre ha trasformato la Città delle Palme in una festa a quattro zampe. Oltre novantatré cani, di razza e meticci, hanno partecipato alla mostra cinofila amatoriale organizzata dall’Associazione Onlus La Decima Musa e da La Zampa sul Cuore, con il patrocinio del Comune di Bordighera e della Regione Liguria. L’evento, baciato da un clima perfetto e da un pubblico numeroso e appassionato, ha visto sfilate, prove di abilità e momenti di spettacolo, ma anche importanti iniziative di sensibilizzazione sull’adozione e sul benessere animale.

Grande entusiasmo per l’esibizione della Squadra Cinofili della Guardia di Finanza di Ventimiglia, coordinata dal Maresciallo Lai: i pastori tedeschi Ysidor e Hura, insieme ai loro conduttori, hanno mostrato le straordinarie capacità di ricerca di valuta e sostanze stupefacenti, conquistando applausi e sorrisi. Tra gli stand più visitati, quello dell’ENPA, impegnato nella promozione delle adozioni responsabili. Il presidente Stefano Modena ha ricordato l’importanza di offrire una seconda possibilità agli animali del canile: “Spesso non siamo noi a salvare loro, ma loro a migliorare la nostra vita”. Presente anche il Lions Club Bordighera Capo Nero Host, che ha illustrato il progetto di allevamento e addestramento dei cani guida per non vedenti, una delle attività sociali più significative del Club.

La giornata si è conclusa con le premiazioni del Best in Show, che hanno assegnato un weekend in una capitale europea ai vincitori assoluti delle categorie razze e meticci. Premi, gadget e crocchette offerte dagli sponsor hanno reso felici tutti i partecipanti. Le organizzatrici hanno espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento, che aveva anche uno scopo solidale: raccogliere fondi per sostenere i cani e i gatti meno fortunati. “È stata una giornata lunga ma bellissima – hanno commentato – e sapere di aver contribuito a una buona causa rende tutto ancora più speciale”.