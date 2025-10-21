Futura Company entra a Casa Sanremo con “Futura Hub”: un nuovo spazio dedicato a brand experience, creatività e musica

Futura Company, società specializzata in management, consulenza aziendale e creazione di format innovativi, sarà media partner di Casa Sanremo, l’area ufficiale di ospitalità del Festival della Canzone Italiana, con il lancio di Futura Hub, un digital hub pensato per connettere creatività, brand e musica. All’interno di Casa Sanremo, Futura Hub rappresenterà il primo spazio interamente dedicato alle brand experience e alla produzione di contenuti cross–mediali, configurandosi come un ambiente dinamico in cui aziende, artisti e creativi potranno collaborare alla realizzazione di progetti ad alto impatto comunicativo.

Un’esperienza immersiva tra brand e musica

Attraverso Futura Hub, Futura Company svilupperà per ciascun cliente progetti personalizzati e tailor made, che potranno includere corner brandizzati, allestimenti dedicati, shooting fotografici, interviste, contenuti live e attività interattive con il pubblico. La componente musicale e artistica sarà potenziata grazie alla collaborazione con DoubleDuck, società specializzata nell’organizzazione di eventi musicali, che curerà la direzione artistica e la produzione degli show. Questa partnership permetterà di fondere l’esperienza unica del Festival di Sanremo con attività immersive, momenti di intrattenimento e format esperienziali curati in ogni dettaglio. “Sono molto felice di questa collaborazione, che mira a consolidare l’attività di sviluppo di format e progetti cross–mediali, da sempre uno dei nostri tratti distintivi - ha dichiarato Valentina Cammarata, Founder & CEO di Futura Company -. Lavorare con una realtà importante come Casa Sanremo ci permette di creare un hub creativo con progettualità su misura per i diversi clienti, dando vita a iniziative ad alto impatto e, grazie anche alla joint venture con DoubleDuck, di aprirci ulteriormente al mondo degli eventi musicali”, ha aggiunto Cammarata.

Una visione moderna e internazionale

A rafforzare il progetto sarà anche la visione artistica di Denys Mandaglio, Founder di DoubleDuck, che porterà in Casa Sanremo la propria esperienza nella direzione artistica e nello sviluppo creativo: “Entrare a far parte di Casa Sanremo rappresenta per me l’occasione di contribuire a un progetto che da anni valorizza la musica, i talenti e l’eccellenza italiana. Porterò la mia esperienza per costruire nuove connessioni tra intrattenimento, brand e pubblico, con una visione moderna e internazionale. Credo profondamente che la musica e l’arte siano ponti capaci di unire mondi diversi, e Casa Sanremo è il luogo ideale per dare vita a collaborazioni e idee che lascino un segno concreto nel panorama artistico”, ha dichiarato Mandaglio.

Casa Sanremo verso nuove connessioni digital e creative

Anche Vincenzo Russolillo, patron di Casa Sanremo, ha espresso entusiasmo per la nuova sinergia: “La presenza a Casa Sanremo di Futura Hub e DoubleDuck rappresenta un valore strategico fondamentale. Casa Sanremo si proietta in modo professionale e di alto livello verso connessioni significative e diversificate, con una nuova apertura verso il mondo digital e social, ampliando così la visibilità e la qualità dell’evento.”

Con Futura Hub, Futura Company e DoubleDuck danno vita a un ecosistema creativo che integra brand experience, musica e comunicazione digitale, trasformando Casa Sanremo in un laboratorio di idee e format innovativi. L’obiettivo è creare un punto d’incontro tra aziende, artisti e pubblico, dove ogni esperienza possa diventare un racconto autentico e coinvolgente, all’interno del contesto più prestigioso della musica italiana.