Due crociere-evento firmate Costa a bordo della nave ammiraglia 'Toscana' per il Festival di Sanremo 2026

Costa Crociere torna a legare la sua flotta al mondo della musica e dello spettacolo, proponendo per il 2026 una formula unica: due mini-crociere-evento a bordo della Costa Toscana, in occasione del Festival di Sanremo. L’iniziativa prende il nome di “Crociera della Musica”: un’esperienza inedita che consente ai partecipanti di vivere il Festival da una prospettiva diversa, ossia dal mare, con la nave posizionata davanti al grande palco del Teatro Ariston, trasformandosi in un palcoscenico galleggiante di musica, spettacolo e intrattenimento.

La 'Toscana' arriverà, come lo scorso anno, la domenica dopo una 'puntatina' a Villefranche e stazionerà in rada nel pomeriggio e in serata per vivere lo spettacolo dei fuochi d'artificio e l'anteprima della settimana festivaliera. La partenza è fissata per la notte tra martedì e mercoledì con il ritorno a Savona (prezzo da 549 euro a persona). La seconda mini crociera partirà mercoledì e la 'Toscana stazionerà a Sanremo fino a sabato notte con una piccola escursione a Villefranche venerdì. Gli ospiti vivranno tutta l'atmosfera del Festival fino a sabato notte per rientrare poi la domenica (prezzo da 699 euro).

Costa Crociere sottolinea il legame ormai consolidato con il Festival: la compagnia è protagonista della manifestazione da diversi anni e rafforza per il 2026 questo impegno con un format pensato per un pubblico adulto, con posti limitati. Le due mini-crociere si svolgeranno dal 21 febbraio al 1° marzo 2026, articolate in due tranche:

- dal 21 al 25 febbraio per chi vuole vivere l’apertura e le prime serate del Festival;

- dal 25 febbraio al 1° marzo per chi vuole partecipare alle serate clou e alla finalissima del Festival.

Durante le due crociere gli ospiti avranno anche la possibilità di sbarcare e visitare Sanremo, l’area del Festival e le vie animate del momento più atteso della canzone italiana. A bordo della Costa Toscana l’atmosfera sarà volutamente “festival-in mare”:

- show musicali dal vivo, eventi dedicati, intrattenimento continuo pensato per richiamare lo spirito del Festival;

- posizione strategica “davanti a Sanremo”, che rende la nave parte integrante del contesto dello spettacolo;

- un target adulto e “esperienziale”: non una semplice crociera, ma un evento tematico.

La Crociera della Musica di Costa Crociere a bordo della Costa Toscana per il Festival di Sanremo 2026 è una proposta per chi ama la musica, lo spettacolo e vuole vivere un’esperienza fuori dall’ordinario. Due itinerari, due momenti distinti del Festival, una nave all’insegna dell’intrattenimento e del design: l’occasione per “vedere Sanremo da un’altra prospettiva”.