"Amilcare e Sanremo” al Premio Tenco 2025: domani la presentazione del libro di Luciano “Lucien” Barbieri

Domani pomeriggio alle 16, presso la sede del Club Tenco di Sanremo (via Cesare Battisti 1), viene presentato il libro “Amilcare e Sanremo. Amilcare Rambaldi dal Festival al Premio Tenco” di Luciano “Lucien” Barbieri (Editrice ZONA, collana ZONA Music Books). Colloquia con l'autore il giornalista e critico musicale Paolo Talanca. A trent'anni dalla morte di Amilcare Rambaldi (Sanremo, 1911 - 1995), in un volume ampiamente illustrato si ripercorre la storia di questo straordinario personaggio, che ha veramente segnato la storia culturale e musicale della Città dei Fiori, lasciando una traccia indelebile.

Sin da giovanissimo si dedica con passione al teatro e alla musica, soldato di leva partecipa alla Guerra di Etiopia sino ad avviare la sua attività di esportatore di fiori. Durante la Seconda Guerra partecipa alla Resistenza e, nel 1945, viene incaricato dal Comune di Sanremo di redigere il progetto per il riavvio delle attività del Casinò e il rilancio delle iniziative culturali di Sanremo.

Nel libro di Luciano “Lucien” Barbieri viene riprodotto per la prima volta proprio quel documento progettuale, ritrovato molti anni dopo, dove Rambaldi delinea con minuzia di particolari e molto lucidamente, ciò che Sanremo sarebbe diventata nei decenni successivi. Tra i suoi progetti e le intuizioni descrive quello che sarà pochi anni dopo il Festival della Canzone Italiana, riprendendo quelle che erano le attività musicali e più popolari del Casinò.

Ma la sua intuizione più grande e visionaria fu quella di immaginare una rassegna dedicata alla canzone d'autore, che negli anni Sessanta e poi Settanta si stava affermando. Nacque così nel 1972 il Club Tenco Sanremo e nel 1974 la prima Rassegna della Canzone d'Autore, dedicata appunto al grande cantautore Luigi Tenco - tragicamente scomparso proprio a Sanremo – e che ancora oggi ne porta il nome e soprattutto lo spirito di impegno e qualità.

Il libro “Amilcare e Sanremo” contiene un vasto repertorio di lettere, interventi, progetti scritti ed elaborati da Rambaldi, insieme ad aneddoti e curiosità che aiutano a ricomporre la frenetica vita di Amilcare, la sua profonda cultura, la sua dedizione a Sanremo, corredati dai ricordi e dagli scritti di alcune personalità della musica, del giornalismo e della canzone, che nel tempo hanno amichevolmente dedicato disegni, vignette, poesie, testi a questo straordinario personaggio.

Il libro è poi corredato da un ricco apparato di immagini e documenti, da Amilcare soldato ai vari artisti incontrati, alla riproduzione di lettere scritte ad amici e parenti, a disegni e vignette, a biglietti e memorabilia che ben documentano il suo percorso.

Luciano “Lucien” Barbieri, autore del libro, è stato per anni, oltre che animatore del Club Tenco, anche collaboratore di Rambaldi, ne ha raccolto aneddoti, progetti, sogni e speranze, ha meticolosamente ricercato fonti e testimonianze, attingendo in primo luogo proprio dal ricchissimo archivio del Club Tenco e da documenti del Casinò, del Comune di Sanremo e altre istituzioni, per arrivare a documentare in modo esaustivo e per certi versi sorprendenti, l'attività di Amilcare Rambaldi.

Un compendio della vita di questo straordinario personaggio, che ripercorre nel contempo la storia e lo spirito della città di Sanremo, ne evidenzia la storia e la memoria culturale, affinché il ricordo di Amilcare Rambaldi continui a vivere nelle sue passioni e nei suoi progetti che nel tempo si sono affermati, facendo di Sanremo la Città della Musica.