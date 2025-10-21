Ventimiglia, intervento urgente sulla condotta idrica: servizio interrotto a Villatella

Un intervento urgente di manutenzione sulla condotta idrica a Villatella, frazione di Ventimiglia, è previsto nella giornata di domani, il 22 ottobre.
Dalle 8 alle 16 verrà, perciò, interrotto temporaneamente il servizio idropotabile nella frazione. Al termine dei lavori, il ripristino del servizio potrebbe essere accompagnato da fenomeni transitori di torbidità o opalescenza dell’acqua, che si dovrebbero comunque risolvere in breve tempo.
"Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo i cittadini per la comprensione" - dicono dal Comune.