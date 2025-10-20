Sanremo, al via il Bonus Affitti: contributi fino a 2.800 euro per le famiglie in difficoltà

Da oggi è possibile inoltrare domanda per l’assegnazione dei contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione: il “Bonus Affitti” è uno degli strumenti del Comune di Sanremo per aiutare le famiglie in difficoltà.
Il bando rimarrà aperto fino alle ore 13 del 22 novembre 2025. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente presso la sede dei servizi sociali, in corso Garibaldi 30, previo appuntamento al numero 0184/52901.
Il modulo è scaricabile sul sito web del Comune www.comunedisanremo.it direttamente al link: https://trasparenza.comune.sanremo.im.it/archivio105_procedure-dal-01012024_0_50635_984_1.html (Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti)
Il contributo massimo erogabile è pari al 40 per cento del canone di locazione annuale, nella misura massima di 2.800 euro.
“Con questo Bonus, così come con il contributo che uscirà prossimamente sulla Tari, vogliamo andare incontro alle famiglie che stanno vivendo un momento di difficoltà. Un ringraziamento agli uffici comunali che, a fronte di difficoltà legate anche all’azzeramento del fondo nazionale dedicato, sono riusciti, con un contributo regionale di 106 mila euro, a confermare l’impegno finanziario per garantire questo sostegno”, dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara.
Tra i requisiti richiesti per accedere al contributo occorre essere:
- residenti nel Comune di Sanremo
- essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo primario
- non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica
- non avere la titolarità per ognuno dei componenti del nucleo familiare di diritti di proprietà, uso o usufrutto di altre abitazioni
- essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare non superiore a 16.700 euro
- corrispondere un canone annuo non superiore a 7.800 euro
- aver corrisposto nel corso del 2024 l'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione
- non essere sottoposto a procedure di rilascio per morosità dell’immobile adibito ad abitazione principale
- non essere beneficiario dell’assegno di inclusione