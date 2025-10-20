 / Eventi

Sanremo: una serata con il mare raccontato da Gianni Manuguerra che incanta i soci del Lions Club Host (Foto)

Una lezione appassionante sulla cultura marina e i grandi cetacei al Golf Club degli Ulivi

Una serata all’insegna della cultura del mare quella vissuta dai soci del Lions Club Sanremo Host, che la scorsa settimana hanno avuto il piacere di assistere a una straordinaria conferenza del Console del Mare Gianni Manuguerra, dal titolo evocativo “La balena non è un pesce”. L’incontro, svoltosi nella suggestiva cornice del Golf Club di Sanremo, ha visto Manuguerra – cultore e narratore del mare – condurre i presenti in un viaggio affascinante tra biologia marina, letteratura e tradizione marinara. Con il suo stile appassionato e coinvolgente, il relatore ha saputo trasformare ogni diapositiva in un racconto vivo, suscitando emozione e curiosità nel pubblico.

Gianni Manuguerra, profondo conoscitore del mondo marino, è Console del Mare, socio anziano dei circoli Yacht Club Sanremo e Canottieri Sanremo, Consigliere Nazionale di STA-Italia, nonché membro della Famija Sanremasca e del Panathlon Sanremo-Imperia. Velista e regatante esperto, vanta esperienze subacquee e di istruttore di vela presso il Circolo Velico di Sanremo “Veladoc”. Da anni conduce corsi e incontri dedicati ai temi del mare, della storia e della letteratura, collaborando con istituti scolastici, circoli sportivi e culturali.

Durante la conferenza, Manuguerra ha intrecciato scienza, cultura e mito, richiamando la maestosità dei grandi mammiferi marini e l’importanza del Santuario dei Cetacei, patrimonio naturale da conoscere e tutelare. Non sono mancati i riferimenti letterari, in particolare al capolavoro di Herman Melville Moby Dick, simbolo eterno del mistero e della forza del mare.

L’incontro si è concluso con un caloroso applauso e con il ringraziamento da parte di tutti i soci del Lions Club, espresso in particolare dal presidente Giorgio Cravaschino, che ha voluto sottolineare come queste iniziative rappresentino un modo per mantenere viva la tradizione marinaresca del nostro territorio e trasmetterne i valori alle nuove generazioni. "Auspico – ha ricordato Manuguerra – che la cittadinanza possa prendere coscienza delle immense possibilità che la Cultura del Mare offre per un futuro diverso ai nostri giovani". Un messaggio forte, che ha lasciato il segno e che il Lions Club Sanremo Host intende continuare a sostenere, promuovendo la conoscenza e il rispetto del mare come patrimonio comune.

