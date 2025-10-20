Sanremo, presentata in Comune la nuova edizione del Premio Tenco: tre giorni di musica, cultura e memoria (Foto e video)

Dopo un weekend all’insegna del motore e dello sport, Sanremo si prepara a indossare di nuovo l’abito della cultura. Il Comune ha ospitato questa mattina la presentazione ufficiale della Rassegna della Canzone d’Autore – Premio Tenco 2025, in programma dal 22 al 25 ottobre al Teatro Ariston e in diversi luoghi simbolo della città. Un’edizione che, come ha spiegato Graziella Corrent del Club Tenco “Si preannuncia da record: solo come manifestazione spostiamo circa 600 persone in tre giorni, che rimarranno a Sanremo almeno due notti. È un indotto importante per la città, ma soprattutto un segnale di affetto verso il Tenco”.

Il programma è fitto di eventi, tra masterclass per le scuole, proiezioni, concerti e incontri tematici. I numeri raccontano il successo della formula: 700 abbonamenti già venduti al 3 ottobre, di cui 532 direttamente al botteghino del Teatro Ariston e altri 892 online, segno di un pubblico che arriva da fuori Liguria. “Le vendite stanno andando benissimo – ha aggiunto Corrent –. Il pubblico del Tenco compra a scatola chiusa, si fida del programma e dello spirito della rassegna. Avremo 104 giornalisti accreditati e 37 fotografi, oltre a 1200-1300 studenti che parteciperanno alla masterclass dedicata a Lucio Dalla. Ringrazio Walter Vacchino per la vicinanza e disponibilità, da sempre, nei confronti del Tenco”.

Accanto alla musica, anche la memoria: “Il 4 novembre saranno trent’anni dalla scomparsa di Amilcare Rambaldi, l’inventore del Premio Tenco – ha ricordato Corrent –. In attesa che il Comune gli dedichi una statua (ride, ndr), il 23 ottobre scopriremo una targa alla sede del Club Tenco, dove già si trova lo ‘Spazio Amilcare Rambaldi’. È un gesto simbolico, che poi miglioreremo, per ricordare un uomo che ha saputo immaginare un festival della musica d’autore quando ancora non esisteva”. Presente in sala anche l’assessore Alessandro Sindoni, che ha sottolineato la continuità tra sport e cultura nel calendario cittadino: “Dopo un weekend super sportivo ci immergiamo nel momento culturale del Tenco. Ogni anno il programma è più articolato e prezioso. È un evento che fa bene all’immagine della città e al suo tessuto sociale”.

La componente del Cda del Casinò, Sonia Balestra, ha rimarcato il legame storico dell’istituzione con la rassegna: “Voglio fare i complimenti al Club Tenco per una manifestazione che ogni anno si rinnova e cresce. Il Casinò è orgoglioso di dare il proprio contributo: il 22 ottobre al Teatro Ariston ci sarà il concerto di inaugurazione con l’Orchestra Sinfonica, e sabato 25 nella nostra sala privata la presentazione del libro Voci libere”. Enza Dedali, assessore comunale, ha annunciato le due mostre che accompagneranno la rassegna: “Anche quest’anno il Tenco apre con l’Orchestra Sinfonica, ma ci sarà qualcosa di più. Inaugureremo due mostre: Nel mirino della memoria e Wandrè e la scultura del suono. La prima, allestita in via Palma 16, sarà il punto di partenza di uno spazio che ospiterà mostre a rotazione durante l’anno”.

Infine, Donatella Vivaldi, dirigente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, ha evidenziato il valore economico e identitario della manifestazione: “Il Tenco è un evento di livello nazionale che rafforza l’immagine culturale di Sanremo e dell’intera provincia. La musica d’autore è un motore di creatività, ma anche di economia: eventi di qualità come questo consolidano il tessuto produttivo locale”.

Il Premio Tenco 2025, dal titolo “Con la Memoria”, sarà quindi molto più di una rassegna musicale: un intreccio di note, parole e ricordi che per quattro giorni farà di Sanremo il cuore pulsante della canzone d’autore.

Il programma completo del 'Tenco 2025'

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE

Ore 11.00 – Teatro Ariston Masterclass per le scuole “Lucio Dalla”, con Daniele Caracchi e Bruno Sconocchia e insieme agli artisti Pierdavide Carone e Ricky Portera. Moderano Marika Amoretti e Stefano Senardi

Ore 14.30 – Teatro Ariston – Cinema Ritz Proiezione del film “Fabi Silvestri Gazzè - Un passo alla volta” di Francesco Cordio

Ore 16.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Presentazione del libro “Amilcare Rambaldi dal Festival al Premio Tenco” di Luciano Barbieri editrice Zona

Ore 17.00 – Pigna di Sanremo – Via Palma, 16 Inaugurazione mostra “Nel mirino della memoria” di Gianluca Costantini

Ore 18.00 – Pigna di Sanremo - Ex chiesa Santa Brigida Concerto di Stefano Tessadri

Ore 21.00 – Teatro Casinò Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo con Arianna Antinori e Sergio Secondiano Sacchi – dirige il maestro Angelo Valori e presenta Paolo Talanca. In apertura Gianni Coscia e Alessandro D’Alessandro

GIOVEDÌ 23 OTTOBRE

Ore 12.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Conferenza Stampa con gli artisti

Ore 15.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Presentazione del libro “La Scatola Magica di Sanremo” di Walter Vacchino e Luca Ammirati

Ore 15.00 – Teatro Ariston – Cinema Ritz Proiezione del documentario “A Fidai Film” di Kamal Aljsafari

Ore 15.30 – Sede Club Tenco, Ex Stazione “Incontro nazionale delle rassegne e dei premi della musica d’autore contemporanea” - Modera: Andrea Scanzi

Ore 17.00 – Museo Civico, Piazza Nota Inaugurazione della mostra “Wandrè e la scultura del suono”

Ore 18.00 – Ex chiesa Santa Brigida, Pigna di Sanremo Concerto di Alessio Lega, Guido Baldoni e Michele Staino

Ore 21.00 – Teatro Ariston - 1ª Serata della Rassegna della canzone d’autore – presentano Lorenzo Luporini e Antonio Silva

Goran Bregovic (Premio Tenco 2025) – Lucio Corsi (Targa Tenco 2025) – Ginevra Di Marco (Targa Tenco 2025) – Lamante – Alessio Lega – Emma Nolde – Stefano Tessadri

VENERDÌ 24 OTTOBRE

Ore 12.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Conferenza Stampa con gli artisti

Ore 15.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Presentazione del libro “La Canzone Italiana, Storia, Storie Protagonisti” di Felice Liperi Treccani, 2025

Ore 15.30 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Dibattito “Memorie del Rock” con Franco Fabbri, Ferdinando Fasce e Emanuele Felice

Ore 18.00 – Ex chiesa Santa Brigida, Pigna di Sanremo Concerto David Riondino, Sara Jane Ceccarelli

Ore 21.00 – Teatro Ariston - 2ª Serata della Rassegna della canzone d’autore – presentano Silvia Boschero e Antonio Silva

Baustelle (Premio Tenco 2025) – Anna Castiglia (Targa Tenco 2025) – Simone Cristicchi + Gnu Quartet – Ricky Gianco (Premio Tenco 2025) – La Niña (Targa Tenco 2025) – Moni Ovadia in trio con Giovanna Famulari & Michele Gazich – Caroline Pagani (Targa Tenco 2025) Omar Pedrini & Massimo Priviero