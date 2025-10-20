Quali sono i lavori più richiesti oggi al Nord e Centro Italia

Il mercato del lavoro italiano sta attraversando una fase di trasformazione. I processi di digitalizzazione, la transizione energetica e i nuovi modelli di business stanno modificando la domanda di competenze in modo strutturale.

Al Nord e Centro Italia, regioni trainanti per il tessuto industriale e dei servizi, emergono figure professionali specializzate, richieste da imprese in cerca di profili tecnici, digitali e operativi difficili da reperire.

Trend sulla ricerca di lavoro in Italia

Negli ultimi anni, la ricerca di lavoro in Italia è diventata un processo sempre più complesso e selettivo.

Per questo motivo, è consigliabile avvalersi del supporto di professionisti seri e competenti del settore, capaci di orientare la ricerca e valutare i trend occupazionali in modo analitico.

Nella fattispecie, dedichiamoci ad una ricerca nella regione Liguria.

Le aziende tendono a privilegiare candidati che possiedono competenze aggiornate, esperienze concrete e capacità di adattamento ai nuovi contesti produttivi. Il tasso di disoccupazione giovanile rimane elevato, eppure coesiste con un paradosso: molte imprese faticano a trovare personale qualificato nei settori chiave della produzione, della logistica e dell’informatica.

I lavori più richiesti al Nord e Centro Italia

Il panorama occupazionale italiano mostra forti differenze territoriali, unitamente ad evidenti convergenze nei profili più richiesti. In testa alla lista si trovano alcune professioni ormai considerate “introvabili”, fondamentali per la tenuta dell’economia e per l’attuazione dei progetti legati al PNRR.

Tra i ruoli più ricercati, al Nord spicca quello dell’autista di mezzi pesanti. La carenza di camionisti è una delle emergenze strutturali del Paese, si stimano infatti oltre 15.000 posizioni scoperte. L’età media dei conducenti italiani supera i cinquant’anni e i giovani non sembrano attratti da questa professione, percepita come faticosa e poco remunerata. Le aziende di trasporto, soprattutto in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, faticano quindi a sostituire i pensionamenti, mentre cresce la presenza di autisti stranieri.

Il fenomeno non si limita al lavoro dipendente e cresce la quota di professionisti freelance specializzati nello sviluppo di software e piattaforme digitali. Molti di loro operano in modalità ibrida o completamente da remoto, collaborando con imprese del Nord Italia e dell’estero.

Quali sono le proiezioni per il futuro

Le proiezioni sul mercato del lavoro italiano indicano un’evoluzione coerente con i trend globali. Secondo il Rapporto Excelsior 2025 di Unioncamere e ANPAL, nei prossimi cinque anni si creeranno oltre 3,5 milioni di nuovi posti di lavoro, di cui circa il 35% nelle regioni del Nord e il 25% nel Centro. Le professioni tecniche e digitali continueranno a trainare la domanda, mentre la transizione ecologica e l’introduzione dell’intelligenza artificiale porteranno alla nascita di nuove figure professionali ibride, capaci di integrare competenze tecnologiche, gestionali e ambientali.

Si prevede inoltre un incremento della richiesta di lavoratori qualificati nei settori della logistica avanzata, della manutenzione industriale, della cyber security, adattamento climatico e delle energie rinnovabili. Parallelamente, la continua formazione diventerà un requisito imprescindibile, poiché il ritmo dell’innovazione renderà rapidamente obsolete molte competenze tradizionali.

Il futuro del lavoro in Italia, e in particolare nelle aree più dinamiche del Nord e del Centro, sarà quindi determinato dalla capacità delle persone di aggiornarsi, delle aziende di investire nel capitale umano e delle istituzioni di promuovere politiche attive realmente efficaci. Solo così sarà possibile colmare il divario tra domanda e offerta e garantire una crescita sostenibile del sistema produttivo nazionale.













