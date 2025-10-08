Adattamento climatico, energia e investimenti: Ventimiglia ospita il meeting del progetto europeo Climinvest (Foto e video)

Ventimiglia ospita il meeting del progetto europeo Climinvest: Bankable by design, continuous and predictive climate adaptation investments with co-benefits, finanziato da Horizon Europe.

L'occasione ha riunito oltre 60 rappresentanti dei 23 partner internazionali del progetto, tra cui imprese che operano in ambito finanziario e investitori, operatori specializzati in soluzioni per l’adattamento climatico, grandi aziende con competenze in informatica e enti pubblici, sia locali che regionali localizzati in Spagna, Grecia e Cipro, oltre che in Italia, per discutere strategie e soluzioni innovative per accelerare gli investimenti nell’adattamento climatico e nel recupero urbano sostenibile. "Climinvest è un'iniziativa europea che riunisce esperti di sostenibilità per ridefinire il modo in cui l'adattamento climatico viene finanziato, valutato e implementato" - spiega Ernesto Troiano, coordinatore del progetto Climinvest - "La maggior parte dei progetti di adattamento sono tecnicamente validi ma rimangono finanziariamente poco interessanti a causa dell'elevata incertezza e degli strumenti limitati per dimostrarne il valore a lungo termine. Gli investitori, nel frattempo, non hanno i mezzi per valutare e sostenere con fiducia questi progetti. È qui che entra in gioco Climinvest: colmare il divario tra adattamento climatico e investimenti, rendendo questi progetti finanziariamente sostenibili fin dalla progettazione. Concentrandosi su soluzioni 'bankable-by-design' (BbD), il progetto fornisce a investitori privati ​​e autorità pubbliche gli strumenti necessari per sviluppare progetti di adattamento climatico che siano non solo efficaci ma anche finanziariamente sostenibili. Grazie all'innovazione tecnica, all'allineamento strategico con i framework ESG e a un solido ecosistema di stakeholder, Climinvest riduce le barriere agli investimenti e accelera l'implementazione di progetti ad alto impatto in tutta Europa".

In programma sono previsti workshop relative allo Use Case di Ventimiglia, con visita presso l’area pilota e incontro tecnico con i partner; sessioni della General Assembly dedicate agli avanzamenti scientifici e tecnologici del progetto e mattinata di lavori in plenaria presso il Forte dell’Annunziata. "Ospitare la General Assembly di Climinvest è per noi un’opportunità importante per condividere esperienze con i partner europei e per mettere in evidenza il percorso di rigenerazione urbana che Ventimiglia sta portando avanti per migliorare la qualità della vita dei cittadini, limitare il consumo di suolo, incentivare l’uso di energie rinnovabili e materiali ecocompatibili e rilanciare la città come polo turistico di eccellenza" - dice il sindaco Flavio Di Muro.

Il comune di Ventimiglia guida, infatti, uno dei quattro 'Use Cases' del progetto, con un focus sulla riqualificazione energetica e valorizzazione di edifici e aree urbane, con l’obiettivo di rigenerare spazi oggi sottoutilizzati e aumentarne l’attrattività per cittadini, imprese e turisti. "Il comune di Ventimiglia è stato coinvolto in questo progetto finanziato dal programma Horizon" - afferma Alessandra Risso, dirigente dell'area amministrativa del Comune - "E' importante che sia stato selezionato per accogliere questo meeting perché tanti sono i coordinatori e i partner internazionali di questo grandissimo progetto. Ventimiglia è stato scelto perché sta iniziando a investire in maniera significativa non solo in progetti europei ma anche sul tema dell'energia e dello sviluppo sostenibile".