Spirulina G premiata con “Le Label” 2026: Dolceacqua eccellenza ligure sotto i riflettori internazionali

Un importante riconoscimento internazionale celebra il lavoro e la dedizione di un’eccellenza del Ponente ligure. Spirulina G, realtà artigianale con sede nel borgo medievale di Dolceacqua, ha ricevuto il prestigioso “Le Label” 2026 conferito dalla Fédération des Sites Historiques Grimaldi de Monaco. Il marchio di qualità viene assegnato alle realtà che operano all’interno di siti storicamente legati alla dinastia Grimaldi, distinguendosi per alto valore qualitativo, rispetto delle tradizioni e promozione del territorio. Un riconoscimento che rafforza il legame tra Dolceacqua e il Principato di Monaco, recentemente suggellato da un gemellaggio, e che trova in Spirulina G un ambasciatore di innovazione sostenibile e benessere.

“Ricevere questo premio per il 2026 non è solo un traguardo aziendale, ma una conferma della nostra visione”, dichiarano i responsabili dell’azienda. “Dietro ogni granello di spirulina c’è un percorso fatto di cura estrema, amore per la nostra terra e il desiderio di offrire un prodotto che sia sinonimo di purezza e vitalità. Questo marchio parla della passione che mettiamo in ogni singolo gesto.” La spirulina prodotta a Dolceacqua si distingue infatti per metodi di coltivazione artigianali, capaci di preservare intatte le sue proprietà nutritive, rendendola un punto di riferimento per chi cerca un’integrazione naturale di altissima qualità.

Con l’ottenimento de “Le Label”, Spirulina G entra ufficialmente nel ristretto novero delle eccellenze raccomandate dalla Federazione Grimaldi, portando il nome di Dolceacqua e la qualità del Made in Italy sotto i riflettori internazionali.