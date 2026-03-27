Sanremo, l’Antica Veneziana torna alle origini: tradizione e qualità al centro del rilancio (Foto)

Dopo il recente cambio di gestione che ne aveva modificato il nome in “La Dolce Casa”, la storica pasticceria Antica Veneziana torna ufficialmente alla sua storica identità. Un ritorno alle radici che rappresenta, nelle parole del titolare, «un ritorno alla tradizione».

La proposta si concentra principalmente sulla pasticceria, con una produzione che spazia tra prodotti freschi, pasticceria secca e dolci legati alla stagionalità. La filosofia è precisa: materie prime fresche e nessun utilizzo di prodotti surgelati. «Puntiamo tutto sulla qualità e sull’artigianalità», sottolinea il titolare.

Particolare attenzione è dedicata alle torte, vero punto di forza del laboratorio. Il servizio offre ampie possibilità di personalizzazione, con un’ampia scelta di gusti, decorazioni e soluzioni su misura per ogni occasione.

La nuova gestione ha investito anche sull’organizzazione interna. Il personale è stato ampliato per garantire un servizio più scorrevole e attento, capace di rispondere al meglio alle richieste della clientela.

La scelta di puntare su questo spazio non è stata casuale: «Abbiamo visto da subito il potenziale del locale. Inoltre è l’unica pasticceria della zona, un punto di riferimento importante per il quartiere».

Il ritorno al nome storico segna solo l’inizio di un progetto più ampio. L’obiettivo dichiarato è crescere nel tempo e valutare la possibilità di aprire nuovi punti vendita, portando altrove la stessa filosofia fatta di tradizione, freschezza e cura artigianale.

Un rilancio che guarda al futuro, senza dimenticare il valore delle proprie radici.