Cronaca | 20 ottobre 2025, 19:11

Incidente sulla A10 ad Imperia: un mezzo pesante coinvolto, il conducente ferito trasportato in ospedale (Foto)

Oggi pomeriggio i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo è intervenuta sulla A10 al km 117 in direzione Savona per un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti anche la Polizia Stradale, il personale del 118 e i tecnici di Autostrade dei Fiori. Una persona è rimasta coinvolta nell’incidente ed è stata trasportata all’ospedale di Imperia in codice giallo.

La circolazione ha subito rallentamenti, ma la situazione è stata gestita dalle autorità competenti per ripristinare la normale viabilità.

Carlo Alessi

