Santo Stefano al Mare, lavori urgenti nel sottopasso di via Eroi Sanstefanesi dopo uno sversamento fognario

Il Comune di Santo Stefano al Mare ha approvato la perizia dei lavori di somma urgenza effettuati nel sottopasso pedonale di via Eroi Sanstefanesi, dove nei mesi scorsi si era verificato uno sversamento fognario che aveva compromesso la funzionalità della condotta e rappresentava un potenziale rischio per l’igiene e la sicurezza pubblica.

La decisione è stata formalizzata con la delibera di Giunta n. 94 del 9 ottobre 2025, approvata all’unanimità dal sindaco Marcello Pallini, dal vice sindaco Donato Piccirilli e dall’assessore Maria Teresa Garibaldi, con l’assistenza del segretario comunale Alberto Arvasi.

L’intervento, dichiarato di somma urgenza il 23 luglio 2025 dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, è stato affidato alla ditta Ecoscavi S.r.l. di Sanremo, che disponeva di personale e mezzi immediatamente disponibili per operare sul posto. I lavori hanno riguardato il ripristino della condotta fognaria danneggiata tra via Aurelia e via Eroi Sanstefanesi, già realizzata dal Comune e collaudata nel 2018.

La perizia tecnica, redatta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico ai sensi dell’articolo 140 del decreto legislativo 36/2023, quantifica la spesa complessiva in 8.406,54 euro, di cui 6.890,61 euro per lavori e 1.515,93 euro per IVA al 22%. La somma sarà coperta con fondi già disponibili sul capitolo di spesa 8830/10/1 del bilancio comunale.

Con la delibera, la Giunta ha preso atto della necessità e dell’urgenza dell’intervento, approvando ufficialmente la perizia e disponendo che gli uffici competenti procedano con gli adempimenti gestionali e le pratiche di rimborso. Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile per garantire la piena funzionalità del sottopasso e la sicurezza dei cittadini.