Attualità | 20 ottobre 2025, 13:02

L’Istituto di Studi Liguri vola a Vilnius: Giovanni Russo ospite alla Settimana della lingua italiana nel mondo

Missione culturale nell’ambito del progetto Erasmus+ e del programma “Bridges of Culture” tra Liguria e Lituania, per rafforzare il dialogo internazionale su arte, storia e lingua italiana

Prestigiosa missione estera dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Nell’ambito del programma Erasmus+ attivato con l’Università degli Studi di Vilnius tramite il prof. Diego Ardoino, responsabile del Dipartimento di Linguistica e Letteratura italiana della stessa Università, che ha visto la scorsa estate alcuni studenti lituani prendere parte alle numerose attività del Centro Nino Lamboglia e del Museo “Clarence Bicknell” di Bordighera, il dott. Giovanni Russo, bibliotecario del Museo Bicknell e del Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia, sarà ospite dal 20 al 24 ottobre dell’Ateneo lituano dove parteciperà alla prestigiosa “XXV Settimana della lingua italiana nel mondo” organizzata dall’Università, dall’Istituto Italiano di Cultura in Vilnius e dall’Ambasciata d’Italia in Lituania, dove si è svolta la sessione inaugurale dei lavori.

La missione, promossa nell’ambito del progetto “Bridges of Culture between the Faculty of Philology of the University of Vilnius and Liguria”, che dal 2019 vede coinvolti il Dipartimento di Linguistica e Letteratura italiana e l’Istituto, è una straordinaria occasione di confronto e interscambio che permette l’incontro tra due Nazioni e due Enti territorialmente e linguisticamente molto lontani ma accumunati dalla stessa passione ed impegno per la cultura, la storia, l’arte e la lingua italiana.

