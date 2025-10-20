Allagamento dell’Istituto di Valle Armea: la riflessione del nostro lettore Giorgio sull'accaduto di oggi

Un nostro lettore, Giorgio Mantovani, ci ha scritto per >condividere con i lettori un sentimento di amarezza e preoccupazione a seguito di quanto accaduto presso l’Istituto Scolastico di Valle Armea, dove, a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, alcune aule sono risultate allagate:

"Si tratta di un episodio che, al di là del disagio immediato per studenti e insegnanti, solleva interrogativi più ampi sulla programmazione e sulla gestione dei lavori pubblici. Dopo mesi di condizioni meteorologiche favorevoli, sarebbe stato auspicabile che interventi di manutenzione o ristrutturazione fossero completati in tempo utile, evitando così ripercussioni sull’attività didattica. Un allagamento non comporta solo un ritardo nelle lezioni, ma anche ulteriori lavori di asciugatura e ripristino, con inevitabile aggravio di tempi e costi. È importante che la cura degli edifici scolastici venga considerata una priorità, poiché riguarda la sicurezza e il benessere dei nostri figli e di tutto il personale scolastico. L’auspicio è che simili episodi inducano a una maggiore attenzione nella pianificazione e nel controllo delle opere pubbliche, affinché la scuola — cuore della nostra comunità — possa sempre garantire un ambiente sicuro, decoroso e funzionale".