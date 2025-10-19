 / Cronaca

Rallye Sanremo Leggenda, paura per Jacopo Bergamin: escluse lesioni gravi dopo l’incidente in prova speciale

Il pilota, uscito di strada insieme alla navigatrice Carola Vitali sulla PS1 Carpasio–Ville San Pietro, resta sotto osservazione all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Gli accertamenti hanno escluso danni cerebrali e vertebrali

Sono tranquillizzanti le notizie che giungono dall’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove nella notte è stato ricoverato Jacopo Bergamin, il pilota incappato in un incidente del corso della prima prova speciale del 15° Sanremo Leggenda. Gli accertamenti diagnostico-sanitari hanno escluso lesioni a livello cerebrale e di colonna vertebrale, mentre il senso di impossibilità di movimento di braccio e gamba percepito dal pilota sono dovuti agli edemi formatisi dopo l’urto. Il pilota è sotto stretta osservazione del personale sanitario. 

Jacopo Bergamin e la sua navigatrice Carola Vitali stavano percorrendo la parte inziale della PS1 del Sanremo Leggenda, Carpasio-Ville San Pietro, quando sono usciti di strada con la loro Peugeot 106. Prontamente soccorsi e fatto intervenire l’elisoccorso, constatate sul posto le condizioni dell’equipaggio, il pilota è stato immediatamente trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per gli accertamenti e le cure del caso.


 

