Rallye Sanremo Leggenda, paura per Jacopo Bergamin: escluse lesioni gravi dopo l’incidente in prova speciale

Sono tranquillizzanti le notizie che giungono dall’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove nella notte è stato ricoverato Jacopo Bergamin, il pilota incappato in un incidente del corso della prima prova speciale del 15° Sanremo Leggenda. Gli accertamenti diagnostico-sanitari hanno escluso lesioni a livello cerebrale e di colonna vertebrale, mentre il senso di impossibilità di movimento di braccio e gamba percepito dal pilota sono dovuti agli edemi formatisi dopo l’urto. Il pilota è sotto stretta osservazione del personale sanitario.

Jacopo Bergamin e la sua navigatrice Carola Vitali stavano percorrendo la parte inziale della PS1 del Sanremo Leggenda, Carpasio-Ville San Pietro, quando sono usciti di strada con la loro Peugeot 106. Prontamente soccorsi e fatto intervenire l’elisoccorso, constatate sul posto le condizioni dell’equipaggio, il pilota è stato immediatamente trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per gli accertamenti e le cure del caso.



