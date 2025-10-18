Ventimiglia, il M5S critica la replica del sindaco Di Muro a Breil: “Così si rompe il dialogo tra le due valli”

Il Movimento 5 Stelle Ventimiglia esprime forte disappunto e preoccupazione per la risposta del sindaco Flavio Di Muro alla lettera del collega di Breil-sur-Roya, Sébastien Olharan.



"Anziché cogliere l’occasione - spiegano - per affrontare con serietà e spirito costruttivo le criticità che penalizzano quotidianamente cittadini italiani e francesi, dal casello autostradale di Ventimiglia ai tunnel di Airole, il primo cittadino ha scelto di polemizzare, concentrandosi su aspetti formali come la lingua della lettera e arrivando perfino ad accusare il suo interlocutore di 'ricerca di consenso'.



Un atteggiamento sconcertante e lontano dallo spirito di leale collaborazione che deve caratterizzare i rapporti tra enti locali, soprattutto in un contesto di frontiera.

Tali dichiarazioni si pongono in evidente contrasto con i principi sanciti dal Trattato del Quirinale, che vincola Italia e Francia e, di conseguenza, i loro Comuni, a rafforzare la cooperazione transfrontaliera, migliorare le infrastrutture condivise e favorire la mobilità e la sicurezza nei territori di confine. Il Trattato, all’articolo 10, riconosce espressamente agli enti territoriali il diritto e il dovere di collaborare per 'rimuovere gli ostacoli amministrativi e promuovere la realizzazione di progetti comuni'

Ignorare questo quadro giuridico e ridurre un legittimo appello alla collaborazione a una questione di consenso politico è un grave errore istituzionale, che rischia di isolare Ventimiglia e compromettere il rapporto storico di solidarietà tra le due valli":



"Il Movimento 5 Stelle invita quindi il sindaco Di Muro a recuperare il senso del proprio ruolo e a garantire che Ventimiglia resti una città ponte. La cooperazione tra territori non è una concessione: è un obbligo morale e giuridico verso i cittadini che amministra".