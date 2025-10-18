Sanremo: lavori al marciapiede finanziati da Abate, l'assessore Massimo Donzella risponde al consigliere Ventimiglia

“Quando ci sono, nella programmazione delle opere pubbliche, dei lavori come via Padre Semeria, piazza Colombo o altro, tutto rientra nella pianificazione del Comune e, andare ad intervenire, nello specifico su un segmento di uno specifico tratto, può risultare incoerente”: sono le parole dell’assessore ai lavori pubblici, Massimo Donzella, che ha replicato al consigliere di minoranza Daniele Ventimiglia (Lega) che, questa mattina, aveva commentato la notizia del nostro giornale sulla scelta della gioielleria Abate di intervenire su un tratto del marciapiede di corso Imperatrice, sotto il Casinò.

“Vediamo tantissimi investitori, non solo a Sanremo – prosegue Donzella – ma anche operatori economici, che intendono contribuire in diversi settori. Come accade per le per luminarie o per la sicurezza. Perché non può avvenire anche nei lavori pubblici? Sarebbe stato poco coerente fare pochi metri di marciapiede dove serve un intervento più ampio. Infatti il lavoro verrà eseguito, secondo quelle che saranno le direttive del Comune”.

Lo stesso Hotel Europa, nel corso della ristrutturazione dell’albergo, ha realizzato un tratto di marciapiede proprio nella stessa zona. Lo stesso Abate, per i 100 anni della sua attività, ha chiesto al Comune di poter fare un intervento in una scuola, migliorando il cortile della stessa.

“Tutto ciò – termina Donzella – rientra nelle opzioni della pubblica amministrazione. È un modo moderno di fare pubblica amministrazione come il partenariato pubblico-privato in opere che sono poi di interesse collettivo”.