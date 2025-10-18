Sanremo, Daniele Ventimiglia (Lega): “Il privato costretto a sostituirsi al Comune: grave quanto accadrà davanti alla gioielleria Abate”

“Rimango profondamente stupito nel vedere che un privato possa sostituirsi al Comune di Sanremo per una semplice sistemazione del marciapiede davanti alla sua gioielleria, proprio sotto il Casinò”, il salotto della nostra città. Il decoro cittadino è competenza esclusiva dell’amministrazione e non di azione seppur lodevoli dei privati": lo dichiara Daniele Ventimiglia, capogruppo della Lega in Consiglio comunale e consigliere provinciale, commentando l’intervento di riqualificazione che sarà avviato in un’area centralissima della città.

“È un fatto molto grave – sottolinea Ventimiglia – perché parliamo di una zona di prestigio, vetrina principale della nostra città, dove l’intervento e la manutenzione dovrebbero essere di esclusiva competenza comunale. Il fatto che un privato debba intervenire al posto dell’amministrazione dimostra un livello di disorganizzazione e di incapacità gestionale che non è più accettabile".

“Ricordiamo – prosegue – che il Comune di Sanremo disponeva di quasi 30 milioni di euro di avanzo di bilancio, in parte ereditati dalla precedente amministrazione Biancheri. Con tali risorse, era doveroso programmare interventi per il decoro urbano e la manutenzione delle aree pubbliche. Invece, assistiamo a una gestione confusa e inefficiente da parte dell’amministrazione guidata dal sindaco Mager”.

“È inaccettabile– conclude Ventimiglia – che i privati debbano fare ciò che dovrebbe essere compito del Comune. Questo episodio deve far riflettere tutti sullo stato di incapacità amministrativa in cui versa oggi la nostra città".