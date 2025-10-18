Matteo Amato nuovo presidente delle Misericordie della Liguria: al suo fianco il direttore sanitario Stefano Ferlito

Cambio del vertice nelle Misericordie della Liguria, Matteo Amato storico esponente delle Misericordie nell'estremo ponente ligure passa al timone della Federazione Ligure con la stretta collaborazione del suo nuovo direttore di fiducia Dr. Stefano Ferlito ex dirigente di ASL 1 Imperiese.

L'assemblea regionale delle Misericordie della Liguria per eleggere il nuovo consiglio di amministrazione e Presidente per il mandato 2025/2028 si è tenuta questa mattina. La nuova assise regionale che guiderà le Misericordie sul territorio della Liguria per il prossimo triennio è la seguente:



Presidente (Misericordia Sanremo IM): Matteo Amato

Vice-Presidente (Misericordia Genova Ponente GE): Andrea Maganuco

Segretario (Misericordia Val di Magra - SP): Simone Bottici

Amministratore (Misericordia Vallecrosia IM): Chiara Alcamo

Consigliere (Misericordia Fiumara GE): Franco Barbi

Consigliere (Misericordia Genova Centro GE): Gabriele Martinengo

Correttore Spirituale: Padre Francesco Lia (Genova San Teodoro)

È stato inoltre ufficialmente nominato il Dr. Stefano Ferlito (ex direttore del 118 e dipartimento di Emergenza di ASL 1 Imperiese) quale Direttore Sanitario della Federazione Liguria e delegato permanente per i rapporti con Regione, ASL e 118 della Liguria. A tutto il nuovo CDA un augurio di buon lavoro.