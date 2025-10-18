Camporosso, volontari puliscono strada degli Olandesi. Gibelli: "Trovati rifiuti abbandonati" (Foto)

Volontari nuovamente in azione per completare la pulizia della strada degli Olandesi a Camporosso. Questa mattina alcuni cittadini, tra i quali anche il sindaco Davide Gibelli, armati di decespugliatori, ruspe e tanta volontà hanno messo, di nuovo, a disposizione il loro prezioso tempo per il bene della comunità.

"Oggi è stata completata la pulizia della strada degli Olandesi di Camporosso. Un enorme grazie va a tutti i volontari che hanno generosamente donato il proprio tempo e le proprie energie per il bene comune" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli - "Un sentito ringraziamento anche alle ditte Mirko Praticò e Domenico Filardo per aver messo a disposizione gratuitamente i mezzi necessari, a Teknoservice per il supporto operativo e alla nostra polizia locale per la costante collaborazione".

"Purtroppo, durante l’intervento abbiamo dovuto constatare che nel vallone del Rio Seburin, che costeggia la strada, continuano a essere abbandonati rifiuti di ogni genere. Un gesto inaccettabile che danneggia l’ambiente e comporta costi aggiuntivi per l’intera comunità" - mette in risalto il primo cittadino - "Ci preme ricordare che nel nostro comune è attivo il centro di raccolta di via Puccini dove è possibile conferire gratuitamente ogni tipo di rifiuto differenziato. Nonostante ciò, c’è ancora chi sceglie deliberatamente la via dell’inciviltà, mancando di rispetto non solo alla natura ma anche a chi ogni giorno si impegna per tutelarla".

"Nella stessa giornata abbiamo visto convivere due volti della nostra società: da un lato chi si rimbocca le maniche per prendersi cura del territorio, dall’altro chi continua a disprezzarlo" - afferma Gibelli - "Continueremo a lavorare per tutelare il nostro ambiente e per promuovere una cultura del rispetto e della responsabilità".