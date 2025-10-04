Camporosso, senso civico e amore per il territorio: volontari puliscono tratto di strada degli Olandesi (Foto)

Volontari in azione per pulire un tratto della strada degli Olandesi a Camporosso. Questa mattina alcuni cittadini, tra i quali anche il sindaco Davide Gibelli, armati di decespugliatori, ruspe e tanta volontà hanno messo a disposizione il loro prezioso tempo per il bene della comunità.

"Un gesto concreto, un segnale forte. Questa mattina un gruppo di volontari ha ripulito il primo tratto della Strada degli Olandesi, lo storico percorso che da Bigauda di Camporosso sale verso San Giacomo, raggiunge Ciaixe e si spinge fino alle alture di Pigna" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli - "È stato molto più di un intervento di pulizia, è stata una dimostrazione di amore per il territorio, di senso civico e di comunità vera".

"Grazie di cuore a tutti i volontari che hanno donato tempo ed energie, alle ditte Mirko Praticò e Domenico Filardo per i mezzi messi a disposizione gratuitamente, a Teknoservice e alla nostra polizia locale per il prezioso supporto" - dice il primo cittadino - "Sono azioni come queste che fanno la differenza. È così che si costruisce un legame forte tra le persone, nel segno della cura e del rispetto per il nostro territorio".