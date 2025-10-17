Sanremo esprime vicinanza a Ranucci: Vittorio Toesca e Bussana Vecchia “Attacco grave alla libertà di informazione”

È con profondo sgomento che il consigliere comunale Vittorio Toesca, ha espresso solidarietà nei confronti del giornalista Sigfrido Ranucci, vittima la scorsa notte di un attentato: un ordigno ha fatto esplodere la sua auto e quella della figlia nei pressi della sua abitazione.

In una nota ufficiale, il consigliere Toesca ha dichiarato: «Esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza a Sigfrido Ranucci, alla sua famiglia e a tutti i suoi collaboratori. Si tratta di un gravissimo atto intimidatorio che non colpisce soltanto una persona e i suoi familiari, ma rappresenta un attacco alla libertà di informazione, al diritto dei cittadini e delle cittadine di conoscere la verità e al dovere del giornalismo d’inchiesta di fare luce sulle zone d’ombra del potere e non solo». Toesca ha inoltre sollecitato un intervento rapido e rigoroso delle autorità: «Chiediamo che le autorità competenti conducano con la massima rapidità e rigore le indagini per identificare e assicurare alla giustizia i responsabili, e che vengano rafforzate le misure di tutela per chi svolge con coraggio, responsabilità e abnegazione il proprio lavoro nel servizio pubblico dell’informazione».

L’esponente comunale ha aggiunto di aver personalmente inviato un messaggio di solidarietà a Ranucci «a nome del Borgo di Bussana Vecchia e mio, per il quale ci ringrazia». Con questa iniziativa, Toesca intende sottolineare che «rinnoviamo il nostro impegno a difendere la libertà di stampa e l’autonomia dei giornalisti, consapevoli che ogni intimidazione che colpisce la verità è una minaccia alla democrazia e un’offesa ai cittadini di uno Stato libero».

L’attentato a Ranucci — conduttore del programma d’inchiesta Report, noto per le sue inchieste su politica, economia e questioni istituzionali, ha suscitato immediatamente reazioni in tutto il Paese. Il premier ha condannato l’episodio definendolo un «tentativo di intimidazione» e ribadendo che «la libertà e l’indipendenza dell’informazione sono valori essenziali per le democrazie». Va sottolineato che, seppure al momento non risultino vittime, la potenza dell’esplosione e il bersaglio scelto puntano a un chiaro intento intimidatorio. Le autorità competenti hanno immediatamente aperto indagini a livello nazionale, con la collaborazione di forze dell’ordine, personale specializzato in laboratorio forense e magistratura.

La presa di posizione di Toesca e della comunità sanremese assume un’importanza simbolica: da una parte, dimostra che anche realtà territoriali relativamente piccole intendono marcare una distanza netta da ogni forma di minaccia alle libertà fondamentali; dall’altra, lancia un segnale politico e civile: non basta condannare un atto criminale, serve accompagnarlo con azioni concrete, investimenti nella tutela dei giornalisti e rafforzamento degli apparati democratici. Nei prossimi giorni, sarà cruciale osservare se l’indagine porterà rapidamente ad arresti, se emergeranno collegamenti con ambienti criminali, economici o politici, e se il fenomeno delle intimidazioni diventerà oggetto di un ripensamento istituzionale a livello nazionale.

In attesa che sia fatta piena luce, Sanremo (con Toesca e la comunità di Bussana Vecchia in prima linea) intende mantenere alta l’attenzione: ogni attacco alla libertà d’informazione è un attacco reciprocamente rivolto a tutti i cittadini che chiedono trasparenza, diritti e verità.