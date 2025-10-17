Sanremo si accende: oggi lo storico mentre domani la giornata clou del weekend motoristico nella città dei fiori

Domani la città dei fiori si trasforma nel cuore pulsante del motorsport italiano. È infatti la giornata centrale della tre giorni motoristica che vede protagonisti gli equipaggi del 72° Rallye Sanremo, del 15° Sanremo Leggenda, del 40° Sanremo Rally Storico e della Coppa dei Fiori, oltre ai partecipanti del raduno Ruote della Storia.

Il 72° Rallye Sanremo accende i motori

La giornata si aprirà alle 7.30 a San Romolo con lo Shakedown di 2,99 km, banco di prova per i concorrenti fino alle 12.

La gara entrerà nel vivo nel pomeriggio, con la partenza ufficiale alle 14.16 dal Parco Assistenza della Vecchia Stazione di Sanremo. Subito dopo, alle 14.31, i bolidi affronteranno la prova speciale di Porto Sole, trasmessa in diretta televisiva. Seguiranno il riordino in Piazza Colombo (ore 14.41) e il ritorno in assistenza alle 16.03. Alle 16.33 gli equipaggi ripartiranno verso l’entroterra imperiese per una serrata sequenza di tre prove speciali:

- Carpasio–Ville San Pietro alle 17.28

- Cesio–Caravonica alle 18.26

- Aurigo–Rezzo alle 19.05.

Il rientro a Sanremo è previsto per le 21.00 al Parco Assistenza, con chiusura di giornata nel riordino notturno di Piazza Colombo alle 21.52.

La prima tappa misura 172,31 km, con quattro prove speciali per un totale di 41,94 km cronometrati.

Sanremo Leggenda sulle orme del tricolore

Il 15° Sanremo Leggenda seguirà le vetture del rally principale, partendo anch’esso dallo Shake Down di San Romolo per poi scattare ufficialmente alle 18.30 da Piazza Colombo. Gli equipaggi si misureranno sulle prove Carpasio–Ville San Pietro (19.29) e Cesio–Caravonica (20.23), con rientro a Sanremo nel riordino notturno alle 21.58.

Le storiche in scena: il fascino del 40° Sanremo Rally Storico

Alle 10.00 scatterà la seconda giornata del 40° Sanremo Rally Storico, con l’uscita dal riordino in Piazza Colombo e l’assistenza a Porto Sole. Da lì gli equipaggi si dirigeranno verso l’entroterra per affrontare due prove decisive:

- Carpasio–San Pietro alle 11.36

- Cesio–Caravonica alle 12.30

Dopo il riordino in Calata Anselmi a Imperia Porto Maurizio (13.15) e il Parco Assistenza al Molo San Lazzaro, i concorrenti affronteranno l’ultima speciale Aurigo–Rezzo alle 15.24, prima del rientro a Sanremo e della cerimonia di premiazione alle 17.45 a Pian di Nave.

La tappa misura 195,52 km con tre prove speciali (39,38 km). L’intera gara si chiuderà dopo 456,63 km complessivi, di cui 123,54 km cronometrati distribuiti in 11 prove speciali.

Coppa dei Fiori e Ruote della Storia completano il weekend

La Coppa dei Fiori seguirà il programma dei concorrenti del Rally Storico, con conclusione alle 19.59 a Pian di Nave, mentre il raduno Ruote della Storia offrirà un tocco di eleganza e passione per le auto d’epoca, completando un weekend di grande fascino motoristico. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale www.rallyesanremo.it.

(Foto di Enrico Rosestolato - Sotto tutte le notizie sul Rally di Sanremo)