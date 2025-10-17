Sanremo, presentate le “Giornate della Consapevolezza”: un viaggio nella complessità della vita tra scienza, filosofia e territorio (Foto)

Sono state presentate questa mattina, al Teatro del Casinò di Sanremo, le Giornate della Consapevolezza 2025, che si terranno il 27 e 28 ottobre nella città dei fiori con il titolo “Viaggio nella complessità della vita – Le connessioni invisibili”. L’appuntamento, promosso da Radio Parlamentare – Percorso Consapevole, unirà scienza, arte e divulgazione per indagare ciò che lega l’uomo al suo ambiente e all’universo.

Alla conferenza di presentazione hanno preso parte il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, la consigliera del CdA del Casinò Sonia Balestra, la ricercatrice e biologa marina Sabina Airoldi, insieme ad altri rappresentanti istituzionali e accademici.

“Questa iniziativa mi ha colpito da subito – ha affermato il sindaco Alessandro Mager –. Da uomo con formazione umanistica, mi considero quasi un ‘viaggiatore nell’inconsapevolezza’: alcuni temi per me sono del tutto nuovi, ma proprio per questo credo siano un’occasione per imparare. Quando si tratta di sostenere iniziative di alto profilo culturale, il Comune di Sanremo c’è sempre.”

L’assessore regionale Luca Lombardi ha sottolineato l’importanza del legame tra scienza e territorio: “Questa manifestazione unisce scienza, cultura, arte e turismo. La conoscenza e la sostenibilità sono i due pilastri su cui costruire il futuro: eventi come questo ci ricordano quanto sia importante fare rete e condividere esperienze”.

Presente anche il senatore Gianni Berrino, che ha rimarcato il valore divulgativo dell’iniziativa: “Parliamo di temi che spesso non affrontiamo nella vita quotidiana. È un grande sforzo organizzativo che parte da Sanremo, città non sempre facile da raggiungere, ma orgogliosa di ospitare una manifestazione così prestigiosa. Spero che studenti e famiglie colgano questa opportunità unica di conoscenza e partecipazione”.

Da remoto è intervenuta Cristina Del Tutto, fondatrice di Radio Parlamentare e ideatrice delle Giornate della Consapevolezza: “Sanremo è l’ultima tappa del 2025, dopo gli appuntamenti di Roma e altre città italiane. Chiudere qui è un onore. Andremo a esplorare che cos’è la vita, la fisica quantistica, le nuove visioni della scienza. Il 28 sarà dedicato alle scuole: i ragazzi potranno dialogare con sette scienziati su sette temi diversi. È fondamentale che anche i ricercatori si confrontino direttamente con le nuove generazioni.”

Sabina Airoldi, responsabile del progetto Cetacean Sanctuary Research dell’Istituto Tethys, ha ricordato quanto sia importante il ruolo della consapevolezza ambientale: “Gli equilibri naturali stanno saltando. Conoscere e comprendere è il primo passo per proteggere. Da oltre 35 anni lavoro nel Ponente ligure e sarà un’occasione per parlare ai ragazzi e alla cittadinanza del valore del nostro mare e dei cetacei che lo abitano: un patrimonio straordinario che appartiene a tutti”.

Le Giornate della Consapevolezza si annunciano come un evento che unisce sapere scientifico, arte, immagini e musica in un unico racconto dedicato al mistero della vita e alle connessioni invisibili che regolano l’universo.

Tra i protagonisti attesi figurano studiosi di fama internazionale come Federico Faggin, padre del microchip e fondatore della Faggin Foundation, Pier Luigi Luisi (Politecnico di Zurigo), Roberto Battiston (Università di Trento), Antonello Provenzale (CNR), Giorgio Nardone (Centro di Terapia Strategica di Arezzo), Carlo Ventura (Università di Bologna) e Alessandra Celletti (Università di Roma Tor Vergata).

Le due giornate sanremesi accompagneranno il pubblico in un percorso tra scienza e spiritualità, per andare oltre i confini della conoscenza e riscoprire la rete invisibile che unisce tutte le forme di vita.