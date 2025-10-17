Sanremo, al Teatro del Casinò un convegno sugli appalti pubblici dopo le ultime novità normative. Il programma

Lunedì 20 ottobre, al Teatro del Casinò di Sanremo, si svolgerà l'incontro di studio e approfondimento dedicato al tema 'Il punto sugli appalti pubblici dopo il correttivo di cui al D.Lgs. 209/2024 e il decreto Infrastrutture D.L. 73/2025'.

Voluto dal sindaco Alessandro Mager e organizzato dal Segretario Generale, dott.ssa Monica Di Marco, l’appuntamento vuole chiarire alcuni aspetti di questo importante strumento, con particolare attenzione all’impatto su procedure, responsabilità, affidamenti e partenariato pubblico–privato.

I lavori inizieranno alle 9 con i saluti delle autorità a cui faranno seguito gli interventi dei relatori, come da locandina allegata. Il convegno è organizzato con il patrocinio di Prefettura di Imperia, Anci Liguria e Casinò. L’incontro vale come credito formativo per l’Ordine degli Avvocati e degli Ingegneri.



Il programma scaricabile a questo link