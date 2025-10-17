 / Eventi

Eventi | 17 ottobre 2025, 13:39

Sanremo, al Teatro del Casinò un convegno sugli appalti pubblici dopo le ultime novità normative. Il programma

Lunedì 20 ottobre approfondimento tecnico su D.Lgs. 209/2024 e D.L. 73/2025. Evento valido per crediti formativi di avvocati e ingegneri, promosso dal Comune con il patrocinio di Prefettura, Anci Liguria e Casinò

Sanremo, al Teatro del Casinò un convegno sugli appalti pubblici dopo le ultime novità normative. Il programma

Lunedì 20 ottobre, al Teatro del Casinò di Sanremo, si svolgerà l'incontro di studio e approfondimento dedicato al tema 'Il punto sugli appalti pubblici dopo il correttivo di cui al D.Lgs. 209/2024 e il decreto Infrastrutture D.L. 73/2025'.

Voluto dal sindaco Alessandro Mager e organizzato dal Segretario Generale, dott.ssa Monica Di Marco, l’appuntamento vuole chiarire alcuni aspetti di questo importante strumento, con particolare attenzione all’impatto su procedure, responsabilità, affidamenti e partenariato pubblico–privato.

I lavori inizieranno alle 9 con i saluti delle autorità a cui faranno seguito gli interventi dei relatori, come da locandina allegata. Il convegno è organizzato con il patrocinio di Prefettura di Imperia, Anci Liguria e Casinò. L’incontro vale come credito formativo per l’Ordine degli Avvocati e degli Ingegneri.

Il programma scaricabile a questo link

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium