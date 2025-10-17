Sanremo meta dei maggiori operatori turistici cinesi, assessore Sindoni: “Occasione di crescita ed internazionalizzazione”

Ieri mattina l’assessore al turismo Alessandro Sindoni e il presidente del Casinò Giuseppe Di Meco hanno ricevuto un gruppo di 30 turisti cinesi, tra i maggiori operatori turistici di Nanchino, città della Cina di oltre 8 milioni di abitanti, in visita a Sanremo.

L’incontro è avvenuto al Casinò, dopo una tappa nel borgo di Dolceacqua e al suo castello. Successivamente, i turisti hanno proseguito la visita a Sanremo, nelle vie del centro.

La presenza di questo gruppo nella nostra città segue la recente missione in Cina del sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola, che aveva chiesto di poter incontrare, a margine degli impegni ufficiali, alcune agenzie di viaggio tra cui la CITS, che movimenta oltre 150.000 turisti ogni anno.

“E’ stato davvero un piacere ricevere questo gruppo di turisti – dichiara l’assessore al turismo Alessandro Sindoni – perché, normalmente, i loro itinerari di viaggio in Italia, spesso molto brevi, non includono la Riviera dei Fiori. Ringrazio il sindaco Gazzola per aver proposto Sanremo come tappa da visitare. Il mercato turistico cinese rappresenta un’occasione di crescita e internazionalizzazione e dobbiamo lavorare tutti insieme affinché il nostro territorio diventi una meta riconosciuta e ambita per quel segmento. Con politiche adeguate e strategie condivise con operatori e istituzioni, il turismo cinese può contribuire a moltiplicare gli effetti benefici sull’economia locale”.

“Abbiamo ricevuto attestazioni di grande ammirazione verso il Casinò e la città di Sanremo ­ - afferma il Presidente e Amministratore Delegato del Casinò di Sanremo Giuseppe Di Meco -. La visita ha permesso di evidenziare il potenziale di intrattenimento aziendale, che ha interessato gli operatori, sensibili all’espressione del bello e alle diversificate possibilità di svago. Ringrazio l’assessore Alessandro Sindoni e il sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola per aver attuato questa importante sinergia dal punto di vista turistico e culturale.”

“Durante l’incontro a Nanchino – conclude il sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola - sono rimasto stupito di come un’agenzia così importante non conoscesse il nostro territorio. Con un lungo lavoro di intermediazione, ma anche grazie alla bellezza del nostro paesaggio che ho potuto mostrare con foto e video, non è stato poi difficile convincerli a inserire, anche se in un programma molto serrato, una visita da noi e a Sanremo: con l’assessore Alessandro Sindoni, abbiamo l’obiettivo che possa diventare in un futuro un luogo di soggiorno”.