Lutto nazionale per i tre carabinieri morti in un'esplosione: bandiere a mezz'asta a Ventimiglia

Bandiere a mezz'asta a Ventimiglia in occasione del lutto nazionale proclamato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel giorno dei funerali di Stato del brigadiere Valerio Daprà, del carabiniere scelto Davide Bernardello e del luogotenente Marco Piffari, tragicamente caduti in servizio.

Le bandiere del Palazzo comunale sono state così poste a mezz’asta in segno di partecipazione e rispetto da parte dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza nei confronti delle vittime, delle loro famiglie e dell’Arma dei carabinieri.

"Il nostro pensiero e la nostra vicinanza va alle famiglie dei carabinieri caduti in servizio" - dice l'Amministrazione comunale - "Il pensiero volge, inoltre, al nostro dipendente comunale Rocco Trimarchi".