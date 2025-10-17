Due eccellenze imperiesi premiate dall’Accademia Italiana della Cucina, premio 'Massimo Alberini' alla Gastronomia Elena

L’Accademia Italiana della Cucina ha premiato due realtà imperiesi simbolo di serietà, tradizione e genuinità gastronomica. In occasione della Cena Ecumenica 2025, la Delegazione della Riviera dei Fiori ha assegnato il Diploma “Giovanni Nuvoletti” all’Accademia dello Stoccafisso della provincia di Imperia e il Premio “Massimo Alberini” alla Gastronomia Elena Sapori e Tradizioni di via XX Settembre, a Porto Maurizio. La cerimonia si è svolta durante l’annuale convivio che riunisce idealmente i diecimila Accademici italiani attorno allo stesso menù, quest’anno dedicato al tema “Gli arrosti, gli umidi e i bolliti nella cucina tradizionale regionale”, proposto e interpretato con maestria dalla brigata del ristorante Lorenzina Mare di Imperia.

I riconoscimenti sono stati consegnati dal Delegato Onorario Giuseppe Ghiglione e dal Delegato Provinciale Francesco Bianchi. Il Diploma “Giovanni Nuvoletti”, intitolato a uno dei fondatori e già presidente dell’Accademia, premia le organizzazioni che contribuiscono in modo significativo alla valorizzazione della buona tavola tradizionale. A riceverlo, per l’Accademia dello Stoccafisso, è stato il presidente Sergio Lanteri, in segno di apprezzamento per l’impegno del gruppo – nato all’interno del Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi – nella diffusione in Italia e all’estero della storica ricetta imperiese.

Il Premio “Massimo Alberini” è stato invece attribuito alla Gastronomia Elena, fondata dal compianto Domenico Elena e oggi portata avanti dal figlio Tiziano e dalla sua famiglia. Il riconoscimento sottolinea il loro decennale lavoro nella produzione di piatti pronti di alta qualità, apprezzati da generazioni di clienti. La serata ha così celebrato due realtà che incarnano l’autentico spirito della cucina ligure e l’impegno nel tramandarne sapori e valori.