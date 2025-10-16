Sanremo: lavori fermi in frazione Poggio, Roberto Danieli "Servono più controlli dell'amministrazione"

Roberto Danieli, esponente del ‘Polo Civico’ di Sanremo ed ex candidato a sindaco, interviene in relazione al cantiere presente in frazione Poggio, dove è previsto un restyling che ricorderà anche la ‘Milano-Sanremo’.

“Da due mesi i lavori sono fermi – sottolinea Danieli – e, dopo aver raccolto alcune informazioni, sono venuto a conoscenza del fatto che la ditta sta attendendo alcuni materiali per finire il lavoro, comprese le panchine. Si tratta purtroppo di un problema simile a quello della galleria Francia dove, a metà dei lavori mancavano gli aspiratori e alle scuole del Tinasso che sono in ritardo”.

“Come ‘Polo Civico’ – termina Danieli – mi permetto di chiedere all’amministrazione di attivare un maggiore controllo, più severo e puntuale delle ditte appaltatrici e delle ordinazioni del materiale, evitando aumenti di spesa”.