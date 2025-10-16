 / Politica

Sanremo: lavori fermi in frazione Poggio, Roberto Danieli "Servono più controlli dell'amministrazione"

Secondo l'ex candidato sarebbero fermi da due mesi per mancanza di materiali

Roberto Danieli, esponente del ‘Polo Civico’ di Sanremo ed ex candidato a sindaco, interviene in relazione al cantiere presente in frazione Poggio, dove è previsto un restyling che ricorderà anche la ‘Milano-Sanremo’.

“Da due mesi i lavori sono fermi – sottolinea Danieli – e, dopo aver raccolto alcune informazioni, sono venuto a conoscenza del fatto che la ditta sta attendendo alcuni materiali per finire il lavoro, comprese le panchine. Si tratta purtroppo di un problema simile a quello della galleria Francia dove, a metà dei lavori mancavano gli aspiratori e alle scuole del Tinasso che sono in ritardo”.

“Come ‘Polo Civico’ – termina Danieli – mi permetto di chiedere all’amministrazione di attivare un maggiore controllo, più severo e puntuale delle ditte appaltatrici e delle ordinazioni del materiale, evitando aumenti di spesa”.

