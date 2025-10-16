Pullman Riviera Trasporti sotto sequestro: la consigliera Daniela Bozzano interroga il Presidente Claudio Scajola

La consigliera provinciale Daniela Bozzano, del gruppo Riviera Bene Comune, ha presentato un’interrogazione a risposta orale al Presidente della Provincia di Imperia, Claudio Scajola, in merito alla delicata situazione che ha coinvolto nelle ultime ore la società Riviera Trasporti. "Secondo quanto riportato - evidenzia - 18 pullman della Riviera Trasporti sarebbero stati sottoposti a sequestro preventivo. I mezzi, utilizzati per servizi nel basso Piemonte, risulterebbero in parte collocati presso il deposito RT di Pontedassio. La notizia avrebbe avuto ripercussioni anche sul servizio di trasporto pubblico locale in provincia di Imperia, con ritardi significativi nelle corse mattutine dedicate agli studenti, in particolare nel Golfo Dianese, dove numerosi ragazzi avrebbero atteso oltre un’ora per poter raggiungere le scuole del capoluogo".

“La risonanza di quanto accaduto – scrive la consigliera Bozzano nella sua interrogazione – ha preoccupato non poco i genitori e gli utenti abituali del trasporto pubblico locale. È necessario fare chiarezza sulla reale portata dei fatti e garantire la massima sicurezza per studenti, utenti e lavoratori.” Alla luce di ciò, la consigliera chiede al Presidente Scajola di riferire sull’esatto accadimento dei fatti e di disporre la nomina di una commissione tecnica incaricata di verificare la regolarità documentale e lo stato tecnico-meccanico dei bus di linea, in modo da assicurare la piena conformità dei mezzi agli standard di sicurezza.

Bozzano ha inoltre richiesto che l’interrogazione venga discussa con risposta orale in sede di Consiglio Provinciale, alla sua presenza, come previsto dall’articolo 25 del regolamento provinciale. La vicenda, che nelle ultime ore ha destato ampia preoccupazione tra le famiglie e gli utenti del trasporto pubblico, riporta al centro del dibattito la questione della manutenzione e del controllo dei mezzi pubblici utilizzati quotidianamente da migliaia di studenti nella provincia di Imperia.