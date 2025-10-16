Ventimiglia, incendio sul lungomare: strada chiusa (Foto)

Mobilitazione di soccorsi in serata sul lungomare a Ventimiglia per un incendio divampato in un'abitazione in passeggiata Felice Cavallotti.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, un'automedica Alfa 3 e la Croce Verde Intemelia. Inizialmente si pensava ci fosse qualcuno all'interno dell'appartamento in cui sono divampate le fiamme ma fortunatamente non si sono registrati feriti.

Per consentire le operazioni di soccorso è stata momentaneamente chiusa al traffico la strada, riaperta poi alla conclusione dell'intervento.